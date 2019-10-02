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02.10.2019 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге инвалид упал в разрытый коммунальщиками котлован

Текст: Елена Шулепова

В Калуге инвалид второй группы по слуху получил травмы,упав в разрытый коммунальщиками котлован. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела, сообщает сайт ведомства.

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Рано утром 19 сентября 33-летний калужаннин ехал на велосипеде по улице Фомушина в микрорайоне Правобережье. Было еще темно, он не заметил вырытый рабочими МУП "Калугатеплосеть" в ходе ремонта теплосетей котлован и свалился в него. Глухонемой мужчина не мог позвать на помощь, с большим трудом ему все же удалось выбраться из этой ямы с трубами. Он сумел добраться до дома, откуда был доставлен в больницу. По данным регионального главка СКР, ему была проведена операция. В настоящее время он уже выписался из больницы.

После показа этого сюжета в эфире одного из телеканалов СУ СК была начата проверка обстоятельств случившегося. Ход доследственной проверки председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

По результатам проверки,как сообщили в прокуратуре Калужской области,следователями СУ СК возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Возбуждение уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным. В рамках расследования будут установлены виновные. Санкции статьи 216 УК РФ предусматривают до трех лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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