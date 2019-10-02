В Костроме приют для бездомных построят из именных кирпичей

В конце сентября в Костроме объявили акцию "Именной кирпич", участники которой решили поддержать проект по строительству капитального здания ночлежки для бездомных. Новый приют должен заменить лишенные удобств вагончики-времянки, в которых ютятся десятки постояльцев, по разным причинам потерявшие кров.

- Друзья, первые именные кирпичи готовы занять свое место в стене будущего приюта для бездомных людей в Костроме. Присоединяйтесь. Заложен фундамент, готов цоколь, нужно строить стены. Купите кирпич и помогите бездомным. В сообщении укажите имя, которое должно быть написано на кирпиче", - написал председатель Совета Костромской областной благотворительной организации "Воскресение" Александр Пушкарев, на средства которой существует приют.

Первый именной кирпич в основание стен новой ночлежки предложил установить (и приобрел) руководитель социального центра святителя Тихона Александр Гезалов. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях.

Идея с именными кирпичами немедленно нашла поддержку у неравнодушных людей. Всего за один день благодаря новой акции благотворителям удалось собрать почти 40 тысяч рублей.

- Все имена записаны! Будем делать гидроизоляцию. Следующий этап - строительство стен. Большое всем спасибо! Мы продолжаем сбор и пишем имена на кирпичах, - рассказал Александр Пушкарев.

Идея открыть в Костроме пункт помощи бездомным пришла активистам благотворительной организации "Воскресение" около десяти лет назад. После того как управляющие компании в многоквартирных домах закрыли входы в подвалы, на улицах и в провалах теплотрасс то и дело начали находить тела замерзших людей.

Здание будет приспособлено для жизни не только здоровых людей, но и маломобильных инвалидов

Тогда сердобольные костромичи, которые помогали многодетным и малообеспеченным семьям, отыскали на окраине города заброшенную территорию промзоны, установили там вагончик выдачи горячего питания, а рядом - пункт обогрева и начали спасать бездомных. Многие из них, которым больше некуда было идти, оставались здесь же ночевать. Спали вповалку - лишь бы не замерзнуть.

Постепенно рядом с первым вагончиком выросли второй и третий, сейчас времянок уже шесть. Костромская ночлежка представляет собой "город в городе". Здесь есть своя столовая, пищеблок, котельная, добротная баня и даже храм, сделанный из большой армейской палатки.Контингент подбирается разный: беженцы, алкоголики, жертвы домашнего насилия. Есть заслуженный дворник СССР, есть многодетный отец, депортированный из Беларуси с не обмененным вовремя советским паспортом и абсолютно не нужный своим восьмерым детям.

Некоторым обитателям ночлежки везет: одной девушке удалось выбить у чиновников положенную квартиру, мужчину с больными ногами забрала к себе в дом сердобольная женщина из Нерехты. Помогла сделать ему операцию, теперь живут счастливо вместе и приглашают бывших соседей в гости.

В 2017 году четверо обитателей костромской ночлежки со своих скромных пенсий по инвалидности и временных заработков в хозяйствах фермеров с помощью социального работника Александра Смирнова сумели накопить денег на покупку хорошего домика в костромской деревне Клещенки. Там теперь настоящее сельское подворье: вчерашние бездомные выращивают свежие овощи, делают деревенское масло и поддерживают продуктами тех, кто ютится в переполненных вагончиках ночлежки в Костроме.

С помощью акции "Именной кирпич" волонтеры ночлежки планируют построить рядом со старыми вагончиками новое современное здание приюта. Оно будет полностью приспособлено для жизни не только здоровых людей, но и маломобильных инвалидов-колясочников. Проект приюта прошел государственную экспертизу, уже заложили фундамент. По проекту в новом здании ночлежки найдут пристанище до 70 человек.

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Костромская областная общественная организация "Воскресение" - www.voskreseniye.ru.