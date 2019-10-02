В Москве откроют четыре новые выделенные полосы для автобусов

С 7 октября в столице запустят четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Выделенки" появятся на четырех улицах: Новослободской (от ул. Лесной до Вадковского пер. и в обратном направлении), Марксистской (от пер. Маяковского до Таганской площади), Краснодарской (от ул. Цимлянской до Тихорецкого бульвара) и Маршала Шестопалова (от ул. Москворечье до д. 26, корп. 1 по Каширскому шоссе). Длина каждой полосы не превышает 600 метров. Пользоваться этими "выделенками" сможет городской общественный транспорт, следующий по 25 маршрутам и перевозящий ежедневно более 120 тысяч пассажиров.

Как отмечают в департаменте, благодаря созданию выделенных полос, передвигаться по городу для пассажиров становится удобнее, так как они могут более точно планировать время в пути. Создают подобные полосы только там, где чаще всего возникают дорожные заторы.

По данным портала мэра Москвы, до конца 2019 года в столице организуют еще 9 выделенных полос - на улицах Красного маяка, Самотечной, Минской, Яузской и других. Также выделенные полосы для общественного транспорта будут созданы на Калужском шоссе и в Проектируемом проезде № 5108.