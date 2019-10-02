В Москве стартовали Дни узбекского кино

В Москве состоялось открытие Дней узбекского кино в России - с 1 по 5 октября в Центральном доме кинематографистов покажут художественные и документальные новинки, а также фильмы, которые уже успели полюбиться зрителю. На торжественную церемонию прибыла делегация Республики Узбекистан - руководители "Узбекфильма" и Республиканского кинофонда, а также заслуженные артисты страны.

Фильмом-открытием стала самая громкая узбекская премьера этого года - фильм режиссера Умида Хамдамова "Горячая лепешка". Меньше месяца назад лента взяла главный приз фестиваля "Киношок", а в довесок еще и награду за лучшую музыку (композитор - Таир Кузиев) и лучшую женскую роль в полнометражном кино (Феруза Саидова). Также в первый день киномарафона москвичам показали исторический фильм режиссера Зульфикара Мусакова "Берлин - Аккурган" (2018), удостоенный премии "Ника" как лучший фильм стран СНГ и Балтии. Всего же в программе десять художественных лент и четыре документальные.

- Фильмы, которые вошли в программу Дней узбекского кино, позволят ближе ознакомиться с историей и состоянием кинематографа Узбекистана, - сказал посол Республики в РФ Ботиржон Асадов.

А министр культуры РФ Владимир Мединский обратил внимание на то, что количество совместных проектов, реализуемых странами в области культуры постоянно растет.

- Главным итогом фестиваля станет выход совместных фильмов, - подчеркнул он и добавил, что с детства любит сериал "Огненные дороги".

Соглашения о сотрудничестве уже подписаны, пока в проектах четыре совместные работы - фильмы "Ташкент-66", "Ходжа Насреддин", "Подарок феи" и "Барон-2".

Режиссер Карен Шахназаров отметил, что Узбекистан может стать локомотивом кинематографа: "для этого есть все условия, надо только создать сильную студию и воспитать кадры".

Дни узбекского кино в России - не единственный совместный проект двух государств. В прошлом году была подписана Межправительственная программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, включающая план событий на 2019-2021 годы. Теперь из ближайшего - Дни культуры России в Узбекистане, которые пройдут в Ташкенте и Самарканде в декабре.

Программа Дней узбекского кино в Центральном доме кинематографистов

2 октября

17.00, Белый зал - "Элпарвар" (2018)

19.00, Белый зал - "Чарующий мир танца" (док.)

19.30, Белый зал - "Жизнь" (2018)

3 октября

17.00, Белый зал - "Тополек мой в красной косынке" (2018)

19.00, Белый зал - "Авиценна" (док.)

19.30, Белый зал - "Абдуллажон" (2003)

4 октября

14.00, Белый зал - "За чертой спокойствия" (2019)

18.00, Малый зал - "Под небом единым" (док.)

18.30, Малый зал - "Противостояние" (2018)

5 октября

14.00, Большой зал - "Сказка об Ойкиз" (2017)

16.00, Большой зал - "Древний Самарканд" (док.)

16.30, Большой зал - "Верхом на желтом джине" (2003)