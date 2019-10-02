В Москве создается центр управления городским хозяйством

В столице через 2,5 года заработает центр управления городским хозяйством. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, выступая в рамках открытия Российской энергетической недели - 2019.

Как рассказал Петр Бирюков, в городе создается центр управления городским хозяйством, где будут применены самые современные технологии и наработки, которые есть во всем мире. "Москва сегодня находится в авангарде цифровизации в России, и мы считаем, что это неизбежно и каждое предприятие города должно в этом участвовать. Необходимо отметить, что системы городского хозяйства - это те системы, которые должны быть впереди решения тех или иных вопросов, связанных с цифровизацией, потому что эти системы касаются абсолютно каждого москвича, каждого потребителя услуг", - сказал Бирюков.

По словам чиновника, применение умных технологий неминуемо в сфере топливно-энергетического хозяйства. И первые результаты этой работы уже есть. Так, технологии позволяют сохранять на прежнем уровне потребление электричества, несмотря на ежегодный прирост около 9 млн кв. м недвижимости. Так же благодаря применению новых технологий и цифровизации, сокращаются потери на электросетях. "Мы часто говорили о потерях на электросетях и когда-то называли цифру 8,5 процента, затем мы радовались, что проценты снизились до 6,2. Сейчас дошли до уровня 5,3 процента - и это высокий показатель", - отметил Бирюков.

По словам заммэра, остаются на том же уровне потребление тепловой энергии, воды. А потребление газа в столице снизилось за девять лет более чем на 30%. Бирюков напомнил, что начиная с 2015 года в Москве работает система АСУ, которая ведет считывание всех показаний тепло- и электроносителей - на сегодня 40% жилых зданий подключены к этой системе.

"Если говорить о газовой отрасли, то цифровизация позволила быстрее реагировать на неполадки в системе газоснабжения. Если раньше какой-то сбой в системе требовал до двух часов на ликвидацию последствий, то сегодня - полторы минуты. Для этого была проведена огромная работа: шесть газораспределительных станций за шесть лет были капитально переоборудованы. Надо отметить, что в этой работе принимают участие не только системы органов власти, не только российские компании, но и активно работают наши зарубежные партнеры и зарубежные коллеги", - подытожил П. Бирюков.

Напомним, что Российская энергетическая неделя проходит в Москве со 2 по 5 октября.