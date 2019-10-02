В полиции признали вину сотрудников за выпавших из окна мигрантов

В подмосковном главке МВД России признали вину полицейских в инциденте, в ходе которого двое приезжих из Узбекистана выпали из окна квартиры на втором этаже.

Вечером 20 сентября в дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха поступило сообщение о том, что из окна квартиры одного из домов, расположенных в микрорайоне 1 Мая, выпали двое мужчин. В тот момент в квартире находились двое сотрудников полиции. Незадолго до этого, как выяснилось, они ворвались в арендованную мигрантами квартиру и начали избивать их, требуя деньги. Те попытались убежать, выпрыгнув из окна. Мигранты занимались в квартире реставрационными работами. Естественно, не вполне легально.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с переломами ног. В ГУ МВД по Московской области после инцидента назначили служебную проверку. По ее итогам двое оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции Балашихи уволены "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". В главке добавили, что бывшие сотрудники также понесут наказание за содеянное "в соответствии с законодательством". Следственный комитет РФ уже проводит доследственную проверку по факту этого инцидента.

В то же время начальника балашихинского отдела полиции понизили в замещаемой должности. К дисциплинарной ответственности были привлечены еще 10 должностных лиц местного отдела полиции.

Еще один инцидент, также с участием недобропорядочных правоохранителей и мигранта, произошел в Санкт-Петербурге. Там местные полицейские устроили погоню за своими коллегами из Росгвардии, которых заподозрили в вымогательстве взятки у приезжего из Средней Азии. Об этом сообщил питерский новостной портал 78.ru.

Инцидент произошел в Красносельском районе. В полицию обратился мужчина, сообщивший, что двое сотрудников Росгвардии вымогают у него взятку в 7 тысяч рублей. У мигранта таких денег не оказалось. В полиции ему предложили поучаствовать в оперативном эксперименте и отправили его с меченными деньгами к вымогателям. Полицейские намеревались задержать взяточников с поличным прямо в служебном автомобиле.

Полицейские устроили погоню за автомобилем росгвардейцев, которые вымогали взятку у мигранта. Но при этом случайно подстрелили не удиравших от них вымогателей, а того самого мигранта

Однако операция пошла не по плану - когда оперативники подошли к машине, где происходила передача взятки. Увидев полицейских, один из бойцов Росгвардии нажал на педаль газа, и автомобиль рванул, "зацепив" полицейского. Росгвардейцы вместе с перепуганным мигрантом попытались скрыться от полиции на служебной "Ладе". Началась погоня, во время которой оперативники открыли огонь из табельного оружия по автомобилю. При этом одна из пуль попала не в удиравших росгвардейцев, а в гастарбайтера. После чего росгвардейцы прямо на ходу выбросили раненого из машины, а вслед за ним и взятку.

Беглецов вскоре все равно задержали. Пострадавшего мигранта доставили в больницу с огнестрельным ранением шеи.

В отношении росгвардейцев в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.