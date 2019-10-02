ВДНХ приглашает россиян создать народную экспозицию

Музей ВДНХ объявил о подготовке экспозиции об истории главной выставки страны, которую могут создать москвичи и жители всех регионов страны. Экспонатами здесь станут реликвии, которые передадут на хранение те, кто откликнется на этот призыв. Что можно подарить музею и как это сделать, узнал обозреватель "РГ".

Идея создать народную экспозицию родилась так. Буквально на днях москвич Роман Будаков принес в музей несколько сотен старых фотографий. Снимки сделал его отец Юрий Будаков, который был штатным фотографом ВДНХ в послевоенные годы и объездил со своим "лингофом" не только весь Союз, но и множество стран. "На этом фото, например, готовят землю к севу хлопка в Туркменской ССР, а на этом - рабочие собирают грузовики на заводе в Кременчуге в апреле 1961 года", - показывает подарок Будакова директор Музея ВДНХ Татьяна Желтоногова. Эти фотографии, по ее словам, могут стать отдельной экспозицией в народном музее, но сначала их нужно занести в каталог, так как на большинстве снимков нет никаких подписей, а в некоторых конвертах хранятся лишь негативы, которые нужно еще проявить. "В музее работы отца смогут увидеть тысячи человек. Придут взглянуть на труд деда, надеюсь, и мои дети и внуки", - говорит Роман Будаков.

"Мы и раньше получали подарки от посетителей. Почему действительно не показать их широкому кругу людей? Иногда попадают в руки по-настоящему уникальные вещи", - говорит Желтоногова. Это и старинные открытки 50-х годов прошлого века с изображением павильонов, значки, штучные книги о ВДНХ, награды, удостоверения, входные билеты на выставку, раскладные карты и схемы. Однажды принесли даже дулевскую селедочницу из Главресторана, некогда работавшего на территории ВДНХ.

Но чтобы народная экспозиция не превратилась в склад ненужных вещей, подарок должен быть хотя бы косвенно связан с историей ВДНХ. Казусы уже случаются. Например, одна женщина предложила желтый пылесос 1954 года выпуска. В письме написала: "Надолго не включать, греется. Самовывоз". Открыть экспозицию планируют к лету 2020 года.

Кстати

Пополнить музейную коллекцию сможет не каждый артефакт. Решать судьбу будущих экспонатов будет экспертный совет из историков, архивистов и архитекторов. Предложения нужно присылать по электронной почте museum@vdnh.ru. В письме указать название предмета, объяснить, как он попал к хозяину и описать повреждения, если они имеются. Прикрепить фотографии с нескольких ракурсов.