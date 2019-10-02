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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нежеланные соседи

Жители Бегового района выступают против открытия центра помощи бездомным "Ночлежка"
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 220(7978)
На днях совет муниципальных депутатов Бегового района столицы выступил против открытия на их территории филиала питерской благотворительной организации "Ночлежка", занимающейся помощью бездомным. Еще чуть раньше категорически возразили против другой инициативы благотворителей из города на Неве - создания прачечной для бездомных во дворе жилого дома - и жители соседнего Савеловского района. Организаторы обвиняют москвичей в черствости к людям, попавшим в беду. Горожане утверждают, что новая волна бездомных району не нужна - он и без того переполнен асоциальными элементами из-за расположенных на его земле двух вокзалов. Тем не менее, как выяснил корреспондент "РГ", от идеи создать центр помощи бездомным на севере столицы питерцы не отказались. Что он будет собой представлять, рассказала директор московского филиала "Ночлежки" Дарья Байбакова:

- Это будет просто офис с часами работы с 10.00 до 17.00. Мы ожидаем, что к нам придут не опустившиеся люди, а те, кто недавно потерял работу и документы и в результате оказался в трудной жизненной ситуации. Находить нас они будут по "сарафанному радио" или же с помощью листовок, которые мы будем раздавать в районах вокзалов и станций метро.

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Планируется, что с каждым из посетителей юристы "Ночлежки" заключат договор, на время действия которого (или на время восстановления документов, поиска работы) человек сможет жить в реабилитационном центре типа хостела на 20 коек до 1,5 года. В нетрезвом виде или под воздействием наркотиков центр принимать не будет. На вопрос "РГ", почему бы этим людям напрямую не обратиться в полицию или один из городских МФЦ, Байбакова объяснила, что их подопечные дороги туда не знают . "Будем отводить туда сами", - сказала она.

А для того чтобы избежать конфликтов с жителями, "Ночлежка" попыталась подыскать себе место где-нибудь в промзоне. И, по словам Байбаковой, такая площадка уже найдена - в одном из старых зданий издательства "Правда", прямо на задворках "РГ" - по Бумажному проезду, 2-24. В настоящее время якобы уже идет подготовка документации для аренды помещения, чтобы в начале будущего года открыть и офис, и хостел. Жители же тем временем начали объединяться в социальной сети "Фейсбук" для борьбы с нежеланными соседями.

- Мы собрали более 1,5 тысячи подписей против открытия "Ночлежки" в нашем районе, - рассказала "РГ" муниципальный депутат Бегового района Зоя Андрианова. - Почти столько же жителей района проголосовало на последних выборах в Мосгордуму. И сбор подписей продолжим.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Отвернули москвичей от благотворительной организации в первую очередь методы, с помощью которых она пытается получить облюбованное место. "У меня есть заявление жителей, возмущенных опросом, проведенным "Ночлежкой", - продолжала депутат. - Например, горожанам задавали вопрос: "Вы не против помощи бездомным?" И если респондент отвечал, что не против, его тут же зачисляли в ряды поддерживающих данный проект размещения центра. Между тем жилья в промзоне даже по закону быть не должно. Предложения поискать территорию для помощи бездомным подальше от центра они даже не рассматривают".

Житель улицы Марины Расковой Николай Шаронов привел еще один пример дезинформации: "Ночлежка уверяла, что строящийся ЖК "Soho" согласен с соседством их центра, оказалось же, что это обман, как и то, что рядом нет жилья, детсада. Веры человеку, который соврал раз, быть не может. Обещают офис, а что разместят, кто знает?".

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Руководитель пресс-службы префектуры Северного округа Марина Копылова сообщила "РГ", что "Ночлежка" не представила в управу района Беговой и в префектуру округа ни документов о точном адресе размещения, ни договора аренды. "Не получили жители этой информации и на встрече с представителями "Ночлежки". Она заверила, что исполнительная власть и района, и округа встанет на защиту интересов населения. По словам Копыловой, если потребуется, префектура обратится с запросом о правомерности размещения такого центра в жилом районе в Роспотребнадзор и прокуратуру округа, но для начала власти нужны от организации хоть какие-то документы.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Огилько
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