Жителю Воронежа вместо игровой приставки прислали песок

Житель Воронежа, купивший через интернет игровую приставку, получил вместо нее посылку с песком.

В УМВД по Воронежской области пояснили, что 26-летний мужчина увидел в Сети объявление о продаже приставки, начал переписку с "продавцом" и, получив в мессенджере скриншот квитанции об отправке посылки, перевел за аппаратуру больше 10 тысяч рублей.

- Через несколько дней мужчина действительно получил посылку из Ростова-на-Дону, однако в ней находилось сыпучее вещество, похожее на песок. На телефонные звонки мошенник больше не ответил, - рассказали в полиции.

Правоохранительные органы возбудили по этому факту уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража" УК РФ.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы, а также при общении с неизвестными лицами, которые выходят с предложениями о переводе денежных средств и оказании услуг.