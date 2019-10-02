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02.10.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителю Воронежа вместо игровой приставки прислали песок

Текст: Элина Труханова (Воронеж)

Житель Воронежа, купивший через интернет игровую приставку, получил вместо нее посылку с песком.

В УМВД по Воронежской области пояснили, что 26-летний мужчина увидел в Сети объявление о продаже приставки, начал переписку с "продавцом" и, получив в мессенджере скриншот квитанции об отправке посылки, перевел за аппаратуру больше 10 тысяч рублей.

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- Через несколько дней мужчина действительно получил посылку из Ростова-на-Дону, однако в ней находилось сыпучее вещество, похожее на песок. На телефонные звонки мошенник больше не ответил, - рассказали в полиции.

Правоохранительные органы возбудили по этому факту уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража" УК РФ.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы, а также при общении с неизвестными лицами, которые выходят с предложениями о переводе денежных средств и оказании услуг.

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