Якутию сотрясают скандалы, связанные с проверками соблюдения законодательства представителями коренных малочисленных народов Севера. Поводом для конфликтов послужил простой вроде бы вопрос: где заканчиваются особые права КМНС и начинаются их обязанности граждан РФ.

Единственный способ избежать составления протокола при встрече с инспектором - соблюдение законодательства об охоте и рыбалке. Фото: Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Якутии

В Жиганском улусе в ходе операции "Путина" полиция стала проверять все рыбацкие лодки, причаливающие у райцентра. В одной из них обнаружили 58 омулей и сети с непозволительно мелкой ячеей, к тому же в два раза превышающие установленную правилами длину. Хозяин лодки предъявил документы, разрешающие ему рыбачить как представителю КМНС. Тем не менее полицейские изъяли рыбу и орудия лова.

В любом другом случае браконьер за запрещенную сеть молча заплатил бы штраф. Но как быть здесь? Если использовать короткие снасти с более крупной ячеей, можно не успеть запасти рыбы для пропитания - ход омуля по реке Лена длится недолго.

Председатель Ассоциации КМНС Жиганского национального эвенкийского района Лидия Атласова заявила:

- Представителей коренных малочисленных народов Севера выставляют браконьерами. Согласно закону о традиционном рыболовстве им дается право ловить рыбу для собственных нужд. Но полицейские этого не признают.

У правоохранителей своя правда. Там отмечают, что ограничения по длине сетей распространяются на всех граждан. Нарушил - отвечай, кем бы ты ни был.

Пока шли споры на эту тему, еще более острая ситуация возникла в Усть-Янском улусе. Пограничники впервые за многие годы прилетели на одну из оленеводческих стоянок для проверки соблюдения погранрежима. Они обнаружили трех человек. Паспорт предъявил только один. У двух не было вообще никаких документов. И хотя они уверяли, что являются местными оленеводами, а паспорта у них находятся в расположенном в 50 километрах селе Юкагир, для выяснения личностей их увезли за сотни километров в другой район, где базируется погранотряд.

После оформления протоколов задержанных отпустили. Они оказались без денег и документов в поселке Тикси, в котором никогда прежде не были. Дальнейший путь домой был сродни круго­светному путешествию. Им помогли вылететь в Якутск (более тысячи километров). Отсюда местные власти организовали бедолагам перелет за 1000 километров в центр Усть-Янского района поселок Депутатский. Потом 240 километров на машине до Усть-Куйги и почти столько же на моторке до села Казачье. А на финише - немереные мили по морю Лаптевых до родного села.

Этим беды северян не ограничились. Сменщики задержанных, не найдя на базе людей и обнаружив следы посторонних, в страхе разбежались. Олени, оставшись без пастухов, разбрелись по тундре, и теперь их надо искать. Остался недостроенным кораль. Сплошные убытки. Разумеется, настрадавшиеся люди винят в этом пограничников.

- С 1993 года, когда была расформирована погранслужба, и до недавнего времени, пока ее не восстановили, мы - оленеводы, коренные жители - охраняли наши территории. А теперь оказались нарушителями на своей родной земле, - говорит бригадир Конон Томский.

За любое прегрешение обычному гражданину грозил бы крупный штраф, возможно, и уголовное дело. Но за оленеводов вступилась местная власть

С ним согласна уполномоченный по правам КМНС в Якутии Лена Иванова, считающая, что пограничники "могли бы войти в положение небогатых оленеводов". Правда, она добавила:

- Это не снимает ответственности с оленеводов, так как помимо прав у всех нас есть обязанности. Они должны были носить с собою документы, подтверждающие личность.

Но у оленеводов не было не только документов на себя. На базе пограничники обнаружили 150 килограммов бивней мамонта стоимостью полтора миллиона рублей, никак не оформленные. По словам Конона Томского, все разрешительные бумаги на сбор подобных трофеев у него есть, но в момент проверки они находились дома в селе Юкагир.

Кроме того, как сообщила пресс-служба ФСБ, на базе нашли мотопомпу. Такими аппаратами при поисках бивней размывают почву в тундре, что строго запрещено.

Наконец, пограничники обнаружили на стоянке четыре ружья. Даже если бы они доставили задержанных для выяснения личностей в родное село, разрешения на "стволы" оленеводы предъявить не смогли бы. Потому что, по информации пресс-службы ФСБ, "оружие на регистрационном учете органов внутренних дел не состоит".

За любое из этих прегрешений обычному гражданину грозили бы крупные штрафы, возможно, и уголовное дело. В данном случае за оленеводов вступилась местная власть.

- Мы направили письмо в Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району с просьбой предоставить разъяснения по факту привлечения к административной ответственности работников оленеводческой базы, учитывая, что эти граждане являются жителями села Юкагир и осуществляют традиционную хозяйственную деятельность на официально закрепленной оленеводческой базе. А также поинтересовались возможностью возмещения понесенного ими ущерба, - сообщил заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаил Погодаев.

Тем временем

Баба_y@ga против

Интернет-сообщество в Якутии бурно реагирует на сообщения о подобных случаях. Всегда наибольшее количество "лайков" собирают комментарии в защиту тех, у кого инспекторы охраны природы или полицейские изъяли за нарушения сети, ружья, добычу. Это касается не только ситуаций с КМНС. Защитники браконьеров мотивируют свою позицию тем, что зарплаты низкие, работы мало, а кормиться как-то надо.

Недавно в Булунском районе задержали браконьеров. В их лодке были осетры, 24 муксуна, девять чиров, сиги, омули, таймень. Почти вся рыба лицензируемая, однако разрешений у рыбаков не было. Информацию о том, что "сотрудники полиции пресекли незаконный вылов рыбы", один из пользователей Сети прокомментировал так: "Не пресекли, а оставили без рыбы детей пятерых рыбаков". Именно этот комментарий набрал больше всего одобрительных откликов.

В Абыйском улусе поймали браконьера, убившего на переправе через реку лося. "На Абые нету супермаркетов, это вообще несправедливо, пусть бьют мясо и ловят рыбу, сколько им надо на пропитание", - отметил в комментариях под новостью кто-то из якутян. И его поддержали 40 человек!

Апогеем стало недавнее сообщение о том, что в Усть-Алданском районе местный житель забил на пастбище корову односельчанина. Ярых сторонников у него не нашлось, но один посочувствовал: "Есть хотел, пить хотел. Работы нет. Что бедному крестьянину делать... Кушать-то хотце".

- Честно, я не могу объяснить такие настроения, потому что в рес­публике проводится огромная работа по экологическому просвещению молодежи, которая как раз "зависает" в Сети. Это опасное явление. Надо серьезно думать: что мы делаем не так, - отметил руководитель дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий республики Яков Сивцев.

P.S.

Глава Якутии Айсен Николаев предложил подготовить совещание с участием главного федерального инспектора по РС(Я), пограничной службы ФСБ России, Росрыболовства, МВД. Представители федеральных структур и региональных органов власти попытаются найти какой-то общий знаменатель для подобных ситуаций.

- Надо усилить разъяснительную работу с людьми, ведущими традиционный образ жизни, - подчеркнула омбудсмен Лена Иванова.