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02.10.2019 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кузнецова взяла под контроль дело о гибели ребенка на Сахалине

Текст: Анна Спицына

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова берет под личный контроль расследование причин гибели от ожога 15-летней воспитанницы Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей в Тымовском районе Сахалина.

Кузнецова призвала наказывать тех, кто нарушает правила безопасности детей

- Мной было доложено все по этой ситуации уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой, - цитирует ТАСС детского омбудсмена по Сахалинской области Любовь Устиновскую. - Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль.

Пока известно, что палатная санитарка перепутала теплую воду с горячей и оставила ребенка в ванной с набирающимся кипятком, 15-летняя девочка умерла от ожогового шока. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), прокуратура начала проверку случившегося. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дал поручение провести в доме-интернате служебную поверку. Будет принят ряд кадровых решений. И. о. директора уже отстранена от должности, санитарка уволена, заведующему отделением, в котором она работала, объявлен выговор. Но трагедия случившегося этим не исчерпывается.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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