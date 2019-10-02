Кузнецова взяла под контроль дело о гибели ребенка на Сахалине

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова берет под личный контроль расследование причин гибели от ожога 15-летней воспитанницы Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей в Тымовском районе Сахалина.

- Мной было доложено все по этой ситуации уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой, - цитирует ТАСС детского омбудсмена по Сахалинской области Любовь Устиновскую. - Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль.

Пока известно, что палатная санитарка перепутала теплую воду с горячей и оставила ребенка в ванной с набирающимся кипятком, 15-летняя девочка умерла от ожогового шока. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), прокуратура начала проверку случившегося. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дал поручение провести в доме-интернате служебную поверку. Будет принят ряд кадровых решений. И. о. директора уже отстранена от должности, санитарка уволена, заведующему отделением, в котором она работала, объявлен выговор. Но трагедия случившегося этим не исчерпывается.