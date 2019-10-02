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Текст:   Елена Березина 
12:33 02.10.2019

Минвостокразвития раскрыло механизм предоставления ипотеки под 2%

Минвостокразвития раскрыло механизм предоставления ипотеки под 2 процента на Дальнем Востоке. Ипотекой смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе "Дальневосточный гектар". Она будет предоставляться во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, без исключений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молодые семьи - это семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в зарегистрированном браке не менее года, и муж и жена должны быть не старше 35 лет (включительно). Важным условием предоставления ипотеки станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства в ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом.

Фото: istock
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Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов, включительно. Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении пяти лет, сообщает Минвостокразвития.

Заемщики смогут приобрети квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом. Причем, участники программы "Дальневосточный гектар" смогут направить полученные средства только на строительство дома. Единственным ограничением стал вид разрешенного использования. Земля по программе должна быть получена для целей строительства дома. То есть получатель земельного участка должен выбрать вид разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства" и (или) "Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)" и направить уведомление в уполномоченный орган, который должен согласовать уведомление, подписать его и направить в Росреестр для внесения соответствующих сведений в реестр. По оценкам Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, более 5600 человек воспользуются ипотекой для строительства дома на гектаре.

"Нам важно, чтобы льготная ипотека была доступна максимальному числу желающих ее получить. Это должен быть простой, эффективный и доступный механизм, без бюрократических процедур. Именно это мы вложили в проект правил предоставления кредитного продукта", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Правила предоставления льготной ипотеки направлены на внутриведомственное согласование, сообщает министерство.

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