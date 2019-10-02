У двух жителей Приамурья нашли 114 кг марихуаны

В Амурской области в сентябре было возбуждено сразу несколько уголовных дел о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Два самых крупных изъятия произошли в Серышевском и Бурейском районах.

В Серышевском, недалеко от села Бирма, у 59-летнего местного жителя обнаружили шестнадцать мешков с марихуаной общим весом более 67 килограммов. Гражданин уверял, что наркотик из дикорастущей конопли изготавливал только для личного потребления.

Еще одну крупную партию марихуаны нашли у 35-летнего жителя села Безозерное Бурейского района. В пяти синтетических мешках он хранил 47 килограммов наркотика.

В отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела о незаконном хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Нарушителям закона грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Пока любители марихуаны находятся под подпиской о невыезде.