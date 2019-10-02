Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой

Во Владивостоке специалистами Следственного управления СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины-кондуктора трамвая, сообщается на сайте ведомства.

"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером на остановке "Сахалинская".

Уже известно, что нападавший психически больной мужчина. По предварительной версии, он напал на женщину беспричинно.

Подозреваемый задержан. С ним работают специалисты СУ СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).