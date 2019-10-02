Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла почти в три раза больше себя

Камчатский вулкан Шивелуч днем 2 октября выбросил столб пепла, высота которого оказалась почти в три раза больше его собственной - девять метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные группы KVERT, пепловый шлейф растянулся в юго-восточном направлении. Пеплопадов в населенных пунктах на пути его распространения не было.

В районе Шивелуча нет международных трасс движения воздушных судов. Зарегистрированные группы туристов там не отдыхают. Вулкану присвоили "оранжевый" код опасности для авиации.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.