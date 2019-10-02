Высадку морского десанта предотвратили на Камчатке

Во время двухстороннего тактического учения бригад морской пехоты ТОФ, которое проходит на Камчатке, была предотвращена попытка высадки морского десанта на побережье Тихого океана.

По легенде условный неприятель готовил плацдарм для высадки. На тактическом поле "Мокрые пески" военнослужащие отработали оборону от противника, который применил боевые отравляющие вещества, а также не дали ему высадиться на берег и закрепиться там.

Морпехи встретили неприятеля у кромки моря огнем гаубичной самоходной батареи и бронетранспортеров БТР-82А, уничтожив передовой отряд морского десанта. Для подавления целей в прибрежной акватории и на побережье были применены реактивные самоходные системы залпового огня "Град", танки Т-80БВ, самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Нона".

- Действия обороняющихся поддержали истребители МиГ-31, имитировавшие воздушный налет, и транспортно-боевые вертолеты Ка-29, которые применили неуправляемые авиационные ракеты, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Напомним, учение стартовало на двух полигонах Камчатки 30 сентября. К нему привлечено 4000 военнослужащих, бюолее 500 единиц боевой и специальной техники, десантные корабли, вертолеты и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.