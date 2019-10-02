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02.10.2019 04:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Высадку морского десанта предотвратили на Камчатке

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Во время двухстороннего тактического учения бригад морской пехоты ТОФ, которое проходит на Камчатке, была предотвращена попытка высадки морского десанта на побережье Тихого океана.

Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края
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По легенде условный неприятель готовил плацдарм для высадки. На тактическом поле "Мокрые пески" военнослужащие отработали оборону от противника, который применил боевые отравляющие вещества, а также не дали ему высадиться на берег и закрепиться там.

Морпехи встретили неприятеля у кромки моря огнем гаубичной самоходной батареи и бронетранспортеров БТР-82А, уничтожив передовой отряд морского десанта. Для подавления целей в прибрежной акватории и на побережье были применены реактивные самоходные системы залпового огня "Град", танки Т-80БВ, самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Нона".

- Действия обороняющихся поддержали истребители МиГ-31, имитировавшие воздушный налет, и транспортно-боевые вертолеты Ка-29, которые применили неуправляемые авиационные ракеты, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Напомним, учение стартовало на двух полигонах Камчатки 30 сентября. К нему привлечено 4000 военнослужащих, бюолее 500 единиц боевой и специальной техники, десантные корабли, вертолеты и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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