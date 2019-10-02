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В филиале "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации.
Галина Балдуева: За последние пять лет условия для работников существенно улучшились. Фото: ПМУ Галина Балдуева: За последние пять лет условия для работников существенно улучшились. Фото: ПМУ
Галина Балдуева: За последние пять лет условия для работников существенно улучшились. Фото: ПМУ

По ее итогам на должность председателя профкома со сроком полномочий пять лет вновь избрана Галина Балдуева, которая возглавляет профсоюз "ПМУ" с 2014 года.

- В филиале "ПМУ" уровень социального партнерства очень высок. Заключение коллективного договора и контроль его исполнения всегда идут в конструктивном диалоге с работодателем. В результате за последние пять лет условия для сотрудников существенно улучшились, - говорит председатель профкома "ПМУ" Галина Балдуева. - Уровень средней зарплаты на предприятии вырос с 2014 года на 43,8 процента при росте инфляции по краю 27,3. Успешно пройден непростой этап специальной оценки условий труда. Впереди новые общие задачи развития предприятия и трудового коллектива.

Первичная профсоюзная организация "ПМУ" совместно с работодателем следит за соблюдением трудового законодательства, требований охраны труда, анализирует все локальные нормативные акты. Ежегодно на заводе проводится конференция, посвященная промежуточным итогам выполнения коллективного договора.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- Интересы работника - приоритет для компании. Мы прислушиваемся к мнению профсоюза по всем вопросам, которые затрагивают интересы трудового коллектива. И за последние пять лет успешно ввели много изменений: интегрировали "ПМУ" в холдинг "Уралхим" с сохранением всех льгот и гарантий, провели спецоценку условий труда. Результат оцениваю на отлично.

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