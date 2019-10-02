Архивные документы и уникальные фотографии продемонстрировали на днях в Нижегородской духовной семинарии (НДС).На снимках - премьер-министры РФ и Великобритании Владимир Путин и Маргарет Тэтчер, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, дирижер и виолончелист Мстислав Ростропович и оперная дива Галина Вишневская... Эти и другие высокопоставленные и знаменитые персоны запечатлены на редких кадрах рядом с одним и тем же очень скромным человеком - митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем (Кутеповым) ...

4 октября 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения владыки, принявшего Горьковскую кафедру в застойные годы, но добившегося открытия немалого количества храмов и возобновления духовного образования. Накануне в Нижнем Новгороде состоялось юбилейное заседание историко-культурного "Нижегородского клуба" имени митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). Его участникам и гостям представили второе издание книги заместителя руководителя Клуба, заведующего библиотекой НДС, кандидата богословия Алексея Дьяконова "Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) и его время" и одноименную фотовыставку.

На кафедре как на войне

- Эта книга задумывалась для того, чтобы как можно больше людей узнали о владыке, служение которого в разных епархиях объединяло людей, духовные школы и сами епархии и при его жизни, и даже через столько лет после его кончины. Необходимость в ее переиздании возникла потому, что первое издание моментально разошлось, - пояснил корреспонденту "РГ" Алексей Дьяконов.

Работа над книгой началась в 2011-м. Автор посетил места архипастырского служения владыки Николая, изучил более 10 тысяч документов личного архива святителя, который сегодня хранится в библиотеке НДС. Неудивительно, что труд вызвал интерес не только у нижегородцев.

К примеру, книга попала в руки митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова). "Написана с любовью и проникновением", - подметил он и предложил Клубу помощь в дальнейшей работе.

- Епископ Николай (Кутепов) был на Ростовской кафедре только 11 месяцев. Но все это время он мужественно вел ожесточеннейшую борьбу с церковным советом и старостой кафедрального собора, утвержденными уполномоченным РПЦ при Совете министров СССР, пытаясь достучаться до людей, и показать, на каких основах строится Церковь. Владыка начал свое служение в Ростове-на-Дону в то время как в стране началась новая религиозная политика, целью которой было уничтожение Церкви, - рассказала корреспонденту "РГ" кандидат исторических наук, архивариус Ростовской и Новочеркасской митрополии, научный сотрудник Южного научного центра РАН, преподаватель Донской духовной семинарии Алла Шадрина.

Именно по благословению митрополита Меркурия она приехала на заседание Клуба, где поделилась бесценными деталями служения владыки Николая на ростовской земле.

- Сейчас в нашем распоряжении доносы на епископа Николая, докладные записки - документы фонда уполномоченного РПЦ при Совете министров СССР носят исключительно обличительный характер. При их анализе из всего этого негатива вырисовывается очень светлый и яркий образ человека - носителя церковных традиций, - продолжила Алла Шадрина. - Задача церковного совета, в состав которого входили люди совсем неверующие и невоцерковленные, состояла в контроле над владыкой. А потому они выражали, например, резкое неудовольствие, когда епископ Николай начал причащать детей, проводить на престольные праздники крестные ходы, систематизировать финансовые поступления в епархиальное управление и принимать людей без присутствия церковного совета. Закрытые двери у церковного совета, видимо, вызывали приступы клаустрофобии.

Юношей пошел на фронт

- Владыка Николай сформировался как священник в условиях противостояний, когда нужно было отстаивать интересы Церкви перед безбожниками. С другой стороны, он был Патриотом с большой буквы: когда началась война, встал в ряды защитников Отечества. Юноша, воспитанный в христианской вере, пошел на фронт защищать Родину, в которой власть принадлежала безбожникам. Но любовь к Родине и своему народу была выше, чем желание расквитаться за обиды и притеснения, - подчеркнул руководитель Клуба, первый проректор НДС протоиерей Александр Мякинин.

По его словам, в 90-е годы ХХ века владыка проявил невероятную активность в общении с людьми, которые так или иначе были сопряжены с властью, образованием, культурой. Воспитанные в жестких идеологических рамках советского государства, они истосковались по живому слову и тянулись к владыке Николаю.

- Он очень открыто принимал всех и как мог вразумлял, словно радуясь, что наступили времена, когда можно просто, искренне сказать о том, что мы - люди одного Отечества и у нас есть вера, которую нужно возродить и сохранить для последующих поколений, - добавил отец Александр. - Обращение к памяти владыки Николая - это обращение к нашей истории. Оно может быть очень полезным для молодых людей.

Назначил чиновником

Среди молодых, которые потянулись к владыке Николаю и к которым он потянулся сам, больше 30 лет назад оказалась преподаватель Горьковского пединститута Ольга Букова. Пришла на прием к архиепископу Горьковскому и Арзамасскому по работе и... у него же осталась работать.

- У нас открывалась кафедра "История мировой и отечественной культуры", мне нужна была Библия, - вспоминает она. - Как говорить о нашей культуре и христианстве, когда ты не знаешь, что это такое? У меня к тому времени было историческое и художественное образование, но я многих вещей не знала. Если рассказывать о нашей христианской культуре, то надо начинать с Библии. Все искусство зиждется на ее сюжетах, вся литература. А Библии в магазинах в 1988-м не было, хотя в этот год отмечалось тысячелетие крещения Руси.

Беседовал архиепископ с молодым преподавателем часа два и Библию... не дал. С апреля по август владыка приглашал ее к себе. Но всякий раз уходила она без Библии.

- Видимо, думал: получу Библию и слиняю, - смеется Ольга Букова. - Только перед началом учебного года отдал со вздохом.

Тогда же попросил ее помочь в делах.

- Но я была членом КПСС, о чем владыке сразу и сказала, - продолжила Ольга Букова. - А он мне: "Знаешь, я был как-то в Болгарии. Очень приятный секретарь партийный меня принимал и сказал мне, что он верующий. Я: как же так? А он: коммунист я по работе, а как человек - верующий". Ты ж церкви не рушила. И чтобы я могла как-то где-то представляться, выдал мне листок бумаги со словами "Горьковская епархия. Податель сего, Букова Ольга Викторовна, служит в должности чиновника по особым поручениям".

Потом уж дал пропуск, в котором было написано "Референт" и поставлен знак бесконечности.

- Владыка показал: главное - какой ты человек, - подчеркнула Ольга Букова. - Всегда потрясала его заинтересованность в собеседнике. Сколько сторожей в епархии было, все стали батюшками. Приходили работать за деньги - сторожить епархию, - а становились священниками. Потому что владыка мог вечером принести сторожу чашку чая с бутербродом и поговорить с человеком о жизни, о том о сем, заставить задуматься. Он в каждом видел подобие Божье. Об имаме или представителе еврейской общины владыка говорил: "Они верят в Бога по-своему, и я не могу не уважать их выбор, раз Бог допустил, чтобы мы верили в Него по-разному". И даже когда он сидел часами у кого-нибудь в ожидании приема, а потом к нему приходили и говорили: "Принимаем только членов партии", он подавал всем удивительный пример терпимости и любви.

Досье "РГ"

Митрополит Нижегородский (Горьковский) и Арзамасский Николай (Кутепов) родился 4 октября 1924 года в Тульской губернии. В 1942 году воевал рядовым под Сталинградом. После ранения и ампутации пальцев обеих ног в 1943 году демобилизован. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью "За боевые заслуги". 56 из 76 лет жизни отдал владыка Николай служению Церкви. За это время он был архиереем в 6 епархиях. Но дольше всего - 24 года - возглавлял Горьковскую (Нижегородскую).