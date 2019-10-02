Под Саратовом полицейских задержали за убийство мужчины на кладбище

В Вольске Саратовской области задержаны два сержанта полиции, которых подозревают в убийстве прохожего.

Как сообщает областная прокуратура, преступление произошло еще 26 сентября. По данным надзорного ведомства, сотрудники полиции патрулировали улицы Вольска и остановили пьяного мужчину. Полицейские надели на него наручники. Затем, по версии следствия, между сотрудниками полиции и задержанным возник конфликт. После чего полицейские отвезли пьяного на служебном автомобиле в район городского кладбища и там забили ногами до смерти.

- Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора области, - информирует пресс-служба областной прокуратуры.

В областном управлении СК уточняют, что тело погибшего было обнаружено прохожими на тропинке в лесополосе недалеко от кладбища. По выводам судмедэкспертов, смерть наступила из-за многочисленных травм с разрывом внутренних органов и большой кровопотери.

Как сообщает СУ СК, подозреваемых задержали благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников уголовного розыска и собственной безопасности полиции.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что руководством главка принято решение об увольнении полицейских и их непосредственных руководителей. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководство муниципального отдела полиции по Вольскому району, где сейчас проводится проверка.