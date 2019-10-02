Служба "Скорой помощи" Оренбуржья вошла в десятку самых быстрых в РФ

По итогам первого полугодия в Оренбуржье своевременность прибытия бригад "Скорой помощи" к месту вызова составила 96,6 процента. Это девятый показатель среди 85 регионов РФ.

Как сообщило министерство здравоохранения области, с учетом большой территории региона это - высокий результат.

- За январь-июнь бригады "скорой" совершили более 336 тысяч выездов, 66 508 из них - к детям, - уточнили в ведомстве.

На сегодня в регионе действуют три станции и 37 отделений скорой медицинской помощи (СМП), два из которых входят в состав структурных подразделений больниц СМП в городах Бузулуке и Новотроицке.

Ежедневно на линии работает 221 бригада: из них 43 врачебных общепрофильных, 172 фельдшерских, 6 специализированных, которые круглосуточно оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь населению области. В штате службы трудятся 214 врачей и 1370 медицинских работников среднего звена.

Справка "РГ"

На оснащении службы СМП области имеется 401 автомобиль скорой медицинской помощи, 36 из которых поступили в сентябре этого года в распоряжение станций скорой помощи Оренбурга и Орска, больниц скорой помощи Бузулука и Новотроицка, городских больниц Ясного, Абдулино, Бугуруслана, Соль-Илецка, а также Адамовской, Акбулакской, Беляевской, Илекской, Красногвардейской, Курманаевской, Матвеевской, Новосергиевской, Новоорской, Переволоцкой, Пономаревской, Оренбургской районных больниц.