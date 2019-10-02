Ученые изготовили кирпичи из "лунного грунта" в микроволновке

Ученые Самарского государственного технического университета научились изготавливать кирпичи из имитатора лунного грунта.

За основу они взяли базальт с Южно-Уральского месторождения, изготовили в лаборатории модель лунного грунта, а сформированные из него образцы запекли в микроволновой печи. Прочность кирпичей из имитатора лунного грунта значительно превышает прочность глиняного кирпича, а плотность готового реголитового блока приближается к плотности базальта.

- Уже многим известно о технологии изготовления кирпичей в лунных условиях при помощи солнечных лучей, - объясняет ученый Александр Пыжов. - Но я думаю, у этого способа есть два очевидных недостатка. Во-первых, день на спутнике длится примерно 15 земных суток, столько же продолжается лунная ночь, в течение которой стационарное гелиолитографическое производство, очевидно, будет простаивать. Также на создание в солнечной печи одного, например, 100-килограммового блока, пригодного для строительства, уходит около пяти часов. Это много. Технология, использованная политеховскими учеными, позволяет изготавливать кирпичи методом спекания реголита в СВЧ-печи в пять раз быстрее

"Производство" кирпичей в вузе заняло 40 минут.

Кроме этого, ученые предложили новую технологию изготовления защитного купола для лунных поселений. На вариант уникального архитектурного сооружения получен патент. Интересно, что инициатор этих экспериментов - десятиклассник самарской школы № 64 Илья Янов.