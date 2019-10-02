Ульяновский зоопарк готов принять изъятого в Москве крокодила Диму

Для крокодила Димы, изъятого из крупного торгового центра Москвы, подыскивают постоянное место жительства. Сейчас животное содержится в столичном центре передержки животных.

Хищник содержался в контактном зоопарке в жутких условиях. Рептилия быстро повзрослела и не соответствовала размерам аквариума. Сейчас для нее подыскивают подходящее место жительства. По данным РИА Новости, сейчас ведутся переговоры с Ульяновским зоопарком.

- На нас пока никто не выходил, но мы готовы рассмотреть такую возможность, - пояснила "РГ" директор Ульяновского зоопарка Светлана Болвина. - Крокодилов у нас пока не было. Содержать их не трудно, они едят мясо, но не часто.

В Ульяновском стационарном контактном зоопарке содержатся несколько десятков зверей. Самые крупные из них - лиса и енот. В отличие от неофициальных учреждений, животные находятся в хороших условиях, они не транспортируются, регулярно кормятся, им делают прививки.

Крокодил сможет полнить коллекцию ульяновского зоопарка после трудоемкой процедуры оформления документов и проведения всех необходимых медицинских процедур.