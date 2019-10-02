Новости

Один экс-президент "Валенсии" получил срок за попытку похитить другого 15:45
В четверг в Москву придет жара, а к выходным в Подмосковье - заморозки 15:45
На Земле Франца Иосифа нашли череп арктического единорога 15:36
Павел Крашенинников: "Декоммунизация - это не снос памятников" 15:35
Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма 15:27
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна 15:25
Ярославль погрузился во тьму 15:17
Костромского силовика-рабовладельца заподозрили в коррупции 15:17
Ульяновский зоопарк готов принять изъятого в Москве крокодила Диму 15:15
Объявлен старт студенческой олимпиады "Я - профессионал" 15:13
Ученый предсказал судьбу Петербурга в случае глобального потепления 15:12
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 15:10
В Новосибирске патологоанатома задержали за взятки 15:10
СМИ: Здоровье британской королевы ухудшается из-за отказа сделать операцию 15:09
Путин призвал полагаться на факты при расследовании атаки на саудовские НПЗ 15:06
В США военный ГАЗ-66 продали по цене новой Lada Granta 15:06
Фигурист Коляда пропустит месяц из-за болезни 15:02
Врач назвала самые вредные продукты, которые нужно исключить из рациона 15:02
Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 15:00
В Эстонии обнаружили крупнейший "склад" оружия викингов 15:00
В редакцию газеты "Черновик" в Дагестане пришли с обысками 15:00
Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде 14:58
Путин: Россия демонстрирует ответственность на энергорынке 14:52
В Кузбассе после драки в баре скончался тренер по боксу 14:48
На дне Боденского озера нашли таинственный 5500-летний объект 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 15:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ульяновский зоопарк готов принять изъятого в Москве крокодила Диму

Текст: Наталья Саванкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для крокодила Димы, изъятого из крупного торгового центра Москвы, подыскивают постоянное место жительства. Сейчас животное содержится в столичном центре передержки животных.

Хищник содержался в контактном зоопарке в жутких условиях. Рептилия быстро повзрослела и не соответствовала размерам аквариума. Сейчас для нее подыскивают подходящее место жительства. По данным РИА Новости, сейчас ведутся переговоры с Ульяновским зоопарком.

В Москве завелся живой крокодил

- На нас пока никто не выходил, но мы готовы рассмотреть такую возможность, - пояснила "РГ" директор Ульяновского зоопарка Светлана Болвина. - Крокодилов у нас пока не было. Содержать их не трудно, они едят мясо, но не часто.

В Ульяновском стационарном контактном зоопарке содержатся несколько десятков зверей. Самые крупные из них - лиса и енот. В отличие от неофициальных учреждений, животные находятся в хороших условиях, они не транспортируются, регулярно кормятся, им делают прививки.

Крокодил сможет полнить коллекцию ульяновского зоопарка после трудоемкой процедуры оформления документов и проведения всех необходимых медицинских процедур.

Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели