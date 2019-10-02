В Балаково предприятия ГК "Росатом" примут участие в фестивале науки. Праздник науки пройдет на базе Балаковского инженерно-технологического института - филиала НИЯУ МИФИ.

Студенты и школьники Саратовской области в качестве соискателей и будущих специалистов-атомщиков имеют привилегию прямого доступа к предприятиям электроэнергетического дивизиона Росатома. Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция", "Балаковоатомэнергоремонт" - филиал АО "Атомэнергоремонт" и "Балаковоатомтехэнерго" - филиал АО "Атомтехэнерго" вот уже несколько лет реализуют обширную практику открытого общения с учащимися опорных учебных заведений.

Площадками для обмена информацией со студентами вузов и сузов становятся не только информационный и учебно-тренировочный центры Балаковской АЭС, но и профориентационные мероприятия, которые проходят на базе Балаковского политехнического техникума, Поволжского колледжа технологий и менеджмента, Балаковского инженерно-технологического института (БИТИ) - филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Уже второй год в институте проводится Фестиваль рабочих профессий, организатором которого является Балаковоатомэнергоремонт. В этом году фестиваль был приурочен к Дню работников атомной энергетики и промышленности. Представители предприятий атомной отрасли делились с ребятами секретами своей профессии.

"В современных реалиях пришло время изменить формат фестиваля рабочих профессий, - обратился к студентам начальник управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко. - Сегодня рабочий имеет дело с высокотехнологичным оборудованием, вооружен современнейшей оснасткой. Для выполнения возложенных на него операций уже требуются инженерные знания и навыки и соответствующее образование, и у вас для его получения есть все возможности".

А 26 октября на базе БИТИ НИЯУ МИФИ свою работу развернет ежегодный Фестиваль науки. Он проводится с целью популяризации науки и активизации научно-технического творчества среди молодежи. Традиционно свои экспозиции представят на фестивале и предприятия Росэнергоатома, чтобы рассказать о высокотехнологичном производстве в атомной энергетике, сориентировать ребят на рабочие и инженерно-технические специальности, востребованные в отрасли, рассказать о вкладе предприятий в экономику и социальное развитие региона.

Сотни студентов из профильных учебных заведений, принимая участие в профориентационных мероприятиях, имеют возможность заявить о себе как о будущем квалифицированном специалисте - для этого в рамках фестивалей проходят конкурсы презентаций студентов, где с ними работают ведущие эксперты Балаковской АЭС, Балаковоатомэнергоремонта, Балаковоатомтехэнерго, в том числе представители кадровых и информационных служб предприятий.

Сегодня в атомной отрасли ведется большая работа по привлечению квалифицированных специалистов. На состоявшемся в сентябре на Балаковской АЭС выездном совещании концерна "Росэнергоатом" по социально-трудовым и кадровым вопросам директор департамента кадровой работы, организации труда и мотивации персонала концерна Сергей Гудин отметил: "В концерне запущена программа по "омоложению" кадрового резерва и передаче знаний со стороны опытных специалистов отрасли. В этой связи стратегические цели нашего опорного вуза НИЯУ МИФИ с большим количеством филиалов соответствуют всем поставленным задачам. Это и есть наш молодой резерв, который, как планируется, будет востребован по проектам Росатома как внутри страны, так и за рубежом".

В истории рейтинга лучших работодателей России по версии группы компаний HeadHunter Госкорпорация "Росатом" уверенно занимает первое место уже более шести лет. Удерживаться в топе "атомному" работодателю помогает несомненное лидерство в области высоких технологий - это и является реализацией основного принципа стратегии госкорпорации - быть на шаг впереди.

Пресс-релиз представлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС