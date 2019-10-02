В Казани родители начали обедать в школьных столовых

В школьном ресторане недавно открывшегося многопрофильного лицея N186 суматоха. У столов с тарелками в руках толпятся родители, преимущественно мамы. Многие из них в последний раз ели в школе в детстве.
И вот, что называется, почувствуйте разницу. Выбрать блюдо не так-то просто: их тут более десятка. Зразы куриные, горбуша по-московски, котлеты "Школьные", мясо по-татарски, бифштекс рубленый. И это вовсе не образцово-показательный обед. Просто формат школьного ресторана предполагает широкий ассортимент. Как поясняет замдиректора Департамента продовольствия и социального питания Алла Агапова, в течение недели блюда не должны повторяться, каждый день - что-то новенькое. А потому в меню входят супы, 4-5 видов второго, 3-4 гарнира.
- Составляем меню исходя из двух документов: требования СанПиН и сборника рецептур. Также мы проводим дегустации, опросы, стараемся учитывать пожелания детей. Но, как правило, у них на первое место выходит жареная курица и тому подобное, - смеется она. - Дай им возможность, они, наверное, каждый день ели бы макароны и сосиски. Да и не секрет, что многие дома так и готовят. Сейчас все занятые. Но так нельзя, питаться нужно разнообразно. И если в школе хотя бы раз в день под уговоры учителей "скушать ложечку" ребенок получит правильное питание, это уже хорошо. Известно, что дети не любят рыбу. А мы ее подаем и под сырной "шапкой", и как филе, и в виде котлеты.
Еда должна быть не только полезной, но и горячей. И даже свои любимые макароны холодными не каждый ребенок будет есть. Проблему остывших обедов департамент питания решает совместно с руководством школ. Детей стараются не задерживать в классе после урока, меняют график приема пищи. Но идеальное решение здесь, считает Алла Агапова, когда школьники сами берут блюда с линии раздачи.
В лицее N 186 с этим тоже порядок. По словам директора Азита Замалдинова, столовая рассчитана на четыреста мест. И в три этапа получить горячее могут все 1200 учеников. К слову, только первых классов в школе одиннадцать. Так что неудивительно, что к вопросу питания здесь подошли основательно.
Мама сразу двух первоклассников Лилия Гильфанова ест лазанью, параллельно заполняя анкету. Оценить блюда нужно по четырем критериям: вкус, запах, внешний вид, консистенция.
- Мне очень интересно здесь побывать, - делится впечатлениями она. - У меня же двое, и когда они приходят домой, то порой по-разному отзываются о еде. Один скажет, что пересолили, другой, что вроде все нормально. Я всем блюдам ставлю пятерки. Конечно, не сравнить с тем, как мы питались в школах - всухомятку и однообразно.
Мама четвероклассницы Гульнара Шмуровская тоже довольна дегустацией.
- У меня дочка ест все, кроме молочных продуктов. Ну просто наотрез отказывается. И мне приятно, что сейчас здесь перестали делать молочные каши. Так что ребенок не голодный.
Пока одни родители оценивают детские обеды, другие выстроились в очередь за необычными овощными роллами. Конечно, в школьное меню они не входят, просто решили сделать приятное гостям. А заодно продемонстрировать мастерство поваров. Многие из них обслуживали недавний чемпионат WorldSkills.
Перед учебным годом власти города провели масштабную модернизацию школьного общепита. На это ушло 250 миллионов рублей. Обновили не только помещения и оборудование, но и персонал.
Сейчас в Казани действует 38 школьных ресторанов. Однако департамент продовольствия и социального питания старается стереть грань между ними и обычными столовыми. В аналогичном формате школьников кормят еще в 65 школах. По словам Аллы Агаповой, цель - сделать так, чтобы все казанские школьники питались как в ресторанах.
Котлета на равных
РГ-Неделя, 2-8 октября 2019 г. Мэр Сургута Вадим Шувалов пришел в обычную школу и вместе с учениками пообедал в столовой, заказав блюда из школьного меню. Кто-то из градоначальников готов последовать его примеру?
Луиза Губаева, врач-диетолог, г. Казань:
- Дети любят вредную еду, потому что они ее легко получают. Мы стараемся донести до родителей мысль о том, что правильное питание должно стать стереотипом. Нужно искать игровую подачу, забавно оформлять блюда. И объяснить ребенку, что это круто. Моему сыну четыре года, и он не ест морскую капусту. А у нас в регионе дефицит йода. Зная его тягу к морской тематике, я рассказала ему историю о траве, которая жила в море и теперь попала на стол. И он съел с удовольствием. Нужно создать антураж. Но если мы сами будем есть шоколадки, а ребенку говорить о пользе яблока - это будет не очень убедительно.