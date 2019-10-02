В Казани родители начали обедать в школьных столовых

В столице Татарстана началась акция "Школьный пикник". Родителям в учебное время предлагают пообедать в столовых, поставить блюдам оценки в специальной анкете и пообщаться с диетологом. Корреспондент "РГ" побывал на одной из таких дегустаций.

В школьном ресторане недавно открывшегося многопрофильного лицея N186 суматоха. У столов с тарелками в руках толпятся родители, преимущественно мамы. Многие из них в последний раз ели в школе в детстве.

И вот, что называется, почувствуйте разницу. Выбрать блюдо не так-то просто: их тут более десятка. Зразы куриные, горбуша по-московски, котлеты "Школьные", мясо по-татарски, бифштекс рубленый. И это вовсе не образцово-показательный обед. Просто формат школьного ресторана предполагает широкий ассортимент. Как поясняет замдиректора Департамента продовольствия и социального питания Алла Агапова, в течение недели блюда не должны повторяться, каждый день - что-то новенькое. А потому в меню входят супы, 4-5 видов второго, 3-4 гарнира.

- Составляем меню исходя из двух документов: требования СанПиН и сборника рецептур. Также мы проводим дегустации, опросы, стараемся учитывать пожелания детей. Но, как правило, у них на первое место выходит жареная курица и тому подобное, - смеется она. - Дай им возможность, они, наверное, каждый день ели бы макароны и сосиски. Да и не секрет, что многие дома так и готовят. Сейчас все занятые. Но так нельзя, питаться нужно разнообразно. И если в школе хотя бы раз в день под уговоры учителей "скушать ложечку" ребенок получит правильное питание, это уже хорошо. Известно, что дети не любят рыбу. А мы ее подаем и под сырной "шапкой", и как филе, и в виде котлеты.

Еда должна быть не только полезной, но и горячей. И даже свои любимые макароны холодными не каждый ребенок будет есть. Проблему остывших обедов департамент питания решает совместно с руководством школ. Детей стараются не задерживать в классе после урока, меняют график приема пищи. Но идеальное решение здесь, считает Алла Агапова, когда школьники сами берут блюда с линии раздачи.

В лицее N 186 с этим тоже порядок. По словам директора Азита Замалдинова, столовая рассчитана на четыреста мест. И в три этапа получить горячее могут все 1200 учеников. К слову, только первых классов в школе одиннадцать. Так что неудивительно, что к вопросу питания здесь подошли основательно.

Мама сразу двух первоклассников Лилия Гильфанова ест лазанью, параллельно заполняя анкету. Оценить блюда нужно по четырем критериям: вкус, запах, внешний вид, консистенция.

- Мне очень интересно здесь побывать, - делится впечатлениями она. - У меня же двое, и когда они приходят домой, то порой по-разному отзываются о еде. Один скажет, что пересолили, другой, что вроде все нормально. Я всем блюдам ставлю пятерки. Конечно, не сравнить с тем, как мы питались в школах - всухомятку и однообразно.

Мама четвероклассницы Гульнара Шмуровская тоже довольна дегустацией.

- У меня дочка ест все, кроме молочных продуктов. Ну просто наотрез отказывается. И мне приятно, что сейчас здесь перестали делать молочные каши. Так что ребенок не голодный.

Пока одни родители оценивают детские обеды, другие выстроились в очередь за необычными овощными роллами. Конечно, в школьное меню они не входят, просто решили сделать приятное гостям. А заодно продемонстрировать мастерство поваров. Многие из них обслуживали недавний чемпионат WorldSkills.

Зразы куриные, горбуша по-московски, котлеты "Школьные", мясо по-татарски, бифштекс рубленый - такие блюда можно заказать в школьном ресторане

Перед учебным годом власти города провели масштабную модернизацию школьного общепита. На это ушло 250 миллионов рублей. Обновили не только помещения и оборудование, но и персонал.

Сейчас в Казани действует 38 школьных ресторанов. Однако департамент продовольствия и социального питания старается стереть грань между ними и обычными столовыми. В аналогичном формате школьников кормят еще в 65 школах. По словам Аллы Агаповой, цель - сделать так, чтобы все казанские школьники питались как в ресторанах.

Эксперимент

Котлета на равных

РГ-Неделя, 2-8 октября 2019 г. Мэр Сургута Вадим Шувалов пришел в обычную школу и вместе с учениками пообедал в столовой, заказав блюда из школьного меню. Кто-то из градоначальников готов последовать его примеру?

Мнение

Луиза Губаева, врач-диетолог, г. Казань:

- Дети любят вредную еду, потому что они ее легко получают. Мы стараемся донести до родителей мысль о том, что правильное питание должно стать стереотипом. Нужно искать игровую подачу, забавно оформлять блюда. И объяснить ребенку, что это круто. Моему сыну четыре года, и он не ест морскую капусту. А у нас в регионе дефицит йода. Зная его тягу к морской тематике, я рассказала ему историю о траве, которая жила в море и теперь попала на стол. И он съел с удовольствием. Нужно создать антураж. Но если мы сами будем есть шоколадки, а ребенку говорить о пользе яблока - это будет не очень убедительно.