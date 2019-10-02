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02.10.2019 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье мошенники обманывали пожилых под видом сотрудников МЧС

Текст: Алексей Трапезников

В Суксуне Пермского края перед судом предстали два жителя Екатеринбурга, которых заподозрили в мошенничестве.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием было установлено, что злоумышленники приходили в квартиры к пожилым людям, представлялись сотрудниками МЧС и с помощью обмана заставляли граждан приобретать пожарные извещатели по завышенной цене.

Фигурантам уголовного дела удалось ввести в заблуждение трех потерпевших в возрасте от 71 до 87 лет. Общая сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей.

Суд приговорил обоих мошенников к исправительным работам в течение двух лет и удержанию пяти процентов заработной платы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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