В Прикамье мошенники обманывали пожилых под видом сотрудников МЧС

В Суксуне Пермского края перед судом предстали два жителя Екатеринбурга, которых заподозрили в мошенничестве.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием было установлено, что злоумышленники приходили в квартиры к пожилым людям, представлялись сотрудниками МЧС и с помощью обмана заставляли граждан приобретать пожарные извещатели по завышенной цене.

Фигурантам уголовного дела удалось ввести в заблуждение трех потерпевших в возрасте от 71 до 87 лет. Общая сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей.

Суд приговорил обоих мошенников к исправительным работам в течение двух лет и удержанию пяти процентов заработной платы.