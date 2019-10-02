В Самарской области построят железную дорогу для бизнеса

Правительство Самарской области и ОАО "РЖД" подписали соглашение о строительстве железнодорожных путей к особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти". Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства.

Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 километров не только соединит станцию Тольятти Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ, но пройдет непосредственно по ее территории. Усовершенствованная логистическая инфраструктура откроет новые возможности для локализации и развития новых предприятий, в том числе - в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы, значительно повысит транзитный потенциал действующих резидентов и инвестиционную привлекательность региона. В целом площадка становится более привлекательной для производств с "тяжелой" продукцией. Капитальные вложения концессионера составят 910 миллионов рублей.

Выходу проекта на стадию реализации предшествовала усердная и планомерная работа правительства Самарской области, министерства экономического развития региона и администрации ОЭЗ. После подготовки всех необходимых нормативно-правовых актов и многочисленных переговоров с инвесторами в августе 2018 года на встрече с главой региона Дмитрием Азаровым АО "РЖД" выступило в поддержку проекта по строительству в ОЭЗ "Тольятти" железнодорожной ветки. В марте этого года в правительство области поступила соответствующая концессионная инициатива от компании. Отметим, в Самарской области работе с инвесторами уделяется особое внимание. Агентство по привлечению инвестиций сотрудничает с ними в режиме "одного окна", налаживая взаимодействие бизнеса и власти.

Следует отметить, что перспектива появления в ОЭЗ железнодорожного сообщения стала существенным доводом для принятия решения о строительстве на инвестиционной площадке крупного производственно-логистического сервисного центра автомобильной стали. Соответствующее соглашение правительство Самарской области и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подписали 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Проект предусматривает создание в ОЭЗ "Тольятти" логистического центра площадью более 30 тысяч квадратных метров, который единовременно вместит до 150 тысяч тонн металлопродукции. Отсюда автомобильная сталь будет доставляться на все сборочные заводы России. Это создаст синергетический эффект, поскольку в перспективе комбинат планирует выпускать и другие виды продукции.

Замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов отметил, что проект, подготовленный регионом, учитывает многие аспекты.

- Мероприятия здесь рассматриваются в комплексе: это и развитие моногорода, развитие производства, развитие инновационного центра - все это дает дополнительные эффекты для валового регионального продукта, для развития Самарской области, - сказал Иннокентий Алафинов. - Подчеркну, что с момента начала обсуждения проекта до подписания соглашения прошло немного времени. И здесь не было одностороннего движения РЖД и министерства транспорта - очень важно, что те люди, которые работают в команде губернатора, нацелены на успех, и мы очень быстро, удивительно быстро продвинулись от обсуждения до подписания этого соглашения. Не со всеми регионами у нас так быстро получается.

Гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подчеркнул, что Самарская область - регион, с которого другим субъектам стоит брать пример в вопросе реализации инвестпроектов.

- Очень важно, когда регионы исследуют свою инвестиционную повестку и поддерживают все элементы, поддерживают участников, выступают гарантами при реализации проектов - берут часть рисков, создают условия, - сказал Белозеров. - В итоге выгоду получают все. Прежде всего, конечно, люди, - поскольку это дополнительные рабочие места, регион - поскольку это рост валового продукта, а мы, российские железнодорожники, получаем дополнительную возможность перевозить грузоотправителя. Вот такая сбалансированная модель для нас очень важна, и мне бы очень хотелось, чтобы такой опыт активнее распространялся по РФ. Благодарен команде губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Здесь решения принимались выверенные, высокопрофессиональные, и что немаловажно, очень быстро.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Инфраструктура создается для реализации конкретных инвестиционных проектов крупных резидентов ОЭЗ "Тольятти". Таким образом, концессионеру понятен механизм возврата вложенных инвестиций. Определены уполномоченные органы по сопровождению проекта со стороны министерства и администрации Особой экономической зоны в части осуществления контроля за технико-экономическими показателями. На данный момент наша область занимает первую строчку в Национальном рейтинге регионов по уровню развития ГЧП. Это еще один весомый аргумент для инвесторов при выборе плацдарма для инвестиций. Наряду с уникальными площадками и налоговыми льготами предприниматели получают всю необходимую поддержку со стороны властей. Сейчас мы проводим ряд переговоров с крупными инвестпроектами, которые подразумевают, в том числе, заключение соглашений государственно-частного партнерства.

