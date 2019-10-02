В Самарском университете начали готовить операторов гражданских дронов. Первыми "студентами" стали сотрудники департамента охоты и рыболовства Самарской области и Госжилинспекции.

На обучение отведено 36 часов - недельный интенсив. За это время слушатели учатся пилотировать беспилотники с максимальной массой до 30 килограммов.

Будущие операторы дронов практикуются на учебном аэродроме Самарского университета в поселке Смышляевка, где получают навыки пилотирования. Отдельным блоком преподаются правовые основы работы дронов. Будущие операторы изучают различные юридические аспекты использования квадрокоптеров в общем воздушном пространстве, организации полетов, тонкостях сертификации. Напомним, что вступили в силу новые правила в отношении беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов. Введена обязательная регистрация таких аппаратов. Теперь каждый владелец дрона обязан поставить его на учет и получить регистрационный номер.

Кроме того, "студенты" получают навыки по работе с отснятым видеоматериалом: учатся редактированию фотографий, созданию цифровой и 3D-моделей местности, осваивают азы работы в видеоредакторах для создания роликов и фильмов на основе видеоматериалов, полученных в результате полета.