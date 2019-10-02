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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Браконьера поймает дрон

В Самаре готовят операторов беспилотников
Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
В Самарском университете начали готовить операторов гражданских дронов. Первыми "студентами" стали сотрудники департамента охоты и рыболовства Самарской области и Госжилинспекции.

На обучение отведено 36 часов - недельный интенсив. За это время слушатели учатся пилотировать беспилотники с максимальной массой до 30 килограммов.

Фото: iStock
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Будущие операторы дронов практикуются на учебном аэродроме Самарского университета в поселке Смышляевка, где получают навыки пилотирования. Отдельным блоком преподаются правовые основы работы дронов. Будущие операторы изучают различные юридические аспекты использования квадрокоптеров в общем воздушном пространстве, организации полетов, тонкостях сертификации. Напомним, что вступили в силу новые правила в отношении беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов. Введена обязательная регистрация таких аппаратов. Теперь каждый владелец дрона обязан поставить его на учет и получить регистрационный номер.

Кроме того, "студенты" получают навыки по работе с отснятым видеоматериалом: учатся редактированию фотографий, созданию цифровой и 3D-моделей местности, осваивают азы работы в видеоредакторах для создания роликов и фильмов на основе видеоматериалов, полученных в результате полета.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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