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02.10.2019 17:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Удмуртии при подготовке к переписи населения нашли две новые деревни

Текст: Виктор Девицын
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Удмуртстата в ходе подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 зафиксировали в республике две новые деревни и несколько улиц, которые ранее не значились в реестре, сообщает РИА Новости.

Фото: Росстат
Перепись населения обойдется в 33 миллиарда рублей

В ходе регистраторского обхода были найдены две новые деревни - Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском.

Также, по информации Удмуртстата, в республике появилось много красивых названий улиц. В поселке Орленок Октябрьского района есть улицы Булата Окуджавы, Федора Шаляпина, Владимира Высоцкого, в поселке Игерман - Исаака Левитана, Святого Андрея Рублева. В селе Орловском появились улицы с "вкусными" названиями - Абрикосовая и Клубничная, а в деревне Русский Вожой - Чистых рос, Альпийская, Ежевичная, Жасминовая.

Общество Соцсфера Демография Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Всероссийская перепись населения 2020 года
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