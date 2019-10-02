В Удмуртии при подготовке к переписи населения нашли две новые деревни

Сотрудники Удмуртстата в ходе подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 зафиксировали в республике две новые деревни и несколько улиц, которые ранее не значились в реестре, сообщает РИА Новости.

В ходе регистраторского обхода были найдены две новые деревни - Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском.

Также, по информации Удмуртстата, в республике появилось много красивых названий улиц. В поселке Орленок Октябрьского района есть улицы Булата Окуджавы, Федора Шаляпина, Владимира Высоцкого, в поселке Игерман - Исаака Левитана, Святого Андрея Рублева. В селе Орловском появились улицы с "вкусными" названиями - Абрикосовая и Клубничная, а в деревне Русский Вожой - Чистых рос, Альпийская, Ежевичная, Жасминовая.