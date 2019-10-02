Пятого октября профессиональное сообщество празднует День уголовного розыска. "Российская газета" начинает серию публикаций, посвященных пермским героям сыска.

И хотя люди зачастую недовольны работой сотрудников правоохранительных органов и претензий к ним не счесть, благодаря их опасной и трудной службе (которую мы не видим) можно спокойно ходить по улицам.

Скатерть с Кислотных Дач

Первое свое дело Юрий Ушков, подполковник милиции в отставке, помнит очень хорошо, хотя было это в далеком 1966 году.

- Тогда я понял: людям необходимо показывать, что они находятся под нашей защитой от преступников, только этой стороной работы многие пренебрегают и сегодня, - вспоминает Юрий Трофимович.

В микрорайоне Кислотные Дачи Орджоникидзевского района Перми произошла кража. Жулики залезли в дом пожилой женщины и утащили что попало под руку. В те времена ценилось буквально все, и воры в числе прочего забрали парчовую скатерть.

- Потерпевшая не стала бы даже сообщать об этом, - говорит Ушков. - Дочь у нее активная такая всезнайка была, убедила, что милиция все равно ничего не найдет.

Но, подумав, пермячка все-таки пришла в райотдел. Скатерть была ей очень дорога - она получила ее в годы войны от руководства завода имени Ленина за самоотверженный труд. Вместе с потерпевшей явилась и дочь. Вела себя надменно, подпускала шпильки в разговор - словом, произвела на сыщиков неприятное впечатление. Через некоторое время Ушков поймал воров, а также сумел найти заводской подарок.

- Попросил следователя пригласить не только бабушку, но и ее дочь, - улыбается Юрий Трофимович. - А когда потерпевшая узнала свою скатерть, сказал дочери, что милиции надо доверять и наша работа тому доказательство.

Только розыск

Родился Ушков в Перми, окончил среднюю школу, техническое училище, работал на электроприборном заводе, отслужил в армии. И тут его позвали на работу в милицию. Предложили должность участкового, и Юра отказался.

Однако начальник Орджоникидзевского райотдела Кузнецов был настойчив, он уже разглядел в пареньке качества хорошего милиционера: умение ладить с людьми, независимость, спокойствие.

- В общем, на работу в уголовный розыск я пошел, - говорит Ушков. - Прежде всего привлекло то, что пообещали отправить на учебу. А учиться мне нравилось всегда.

Два года в Горьковской специальной школе пролетели быстро, Юрий Трофимович еще и женился в это время. Вернулся в Пермь, в отделение уголовного розыска Орджоникидзевского района. Но прослужил там недолго. Перспективного оперативника разглядели в областном управлении внутренних дел. В 1969 году начальник уголовного розыска Прикамья, легендарный Яков Вагин, пригласил его на работу.

- Подумаю, - ответил Ушков и, поразмыслив, согласился.

Конечно, размах работы в областном управлении не сравнить с районом, приходилось порой из командировок не вылезать - мотался по всему Прикамью. Участвовал в раскрытии прогремевших на весь Советский Союз нападений на постовых милиционеров в селе Лобаново (дело рук банды Ведерниковых), искал кунгурского маньяка. Дел хватало.

Хороший урок

Только в памяти Юрия Трофимовича остались другие дела, не такие громкие, но давшие бесценный опыт сыщика и основания для размышлений. В 1982 году произошло разбойное нападение в Березниках. Ограбили кассу одного из местных предприятий. Ворвались в помещение, ударили и связали сторожа, вскрыли железный ящик с деньгами. Преступники взяли около 25 тысяч рублей, сумма весьма солидная по тем временам.

- Был у нас один подозреваемый, - вспоминает Ушков. - Арестовали его, допросили, ни в какую не сознается.

А у сыщиков уже были сведения, полученные оперативным путем, что именно этот человек организовал налет на кассу. Но информацию к делу не при шьешь, нужны доказательства. Пришлось отпустить арестанта.

- Когда он выходил из тюрьмы, я специально приехал, чтобы спросить, точно ли это он деньги взял, - говорит Ушков. - Подозреваемый улыбнулся и... признался. А потом добавил, что когда во время допроса оперативники стали на него кричать, он понял, что ничего у них нет, никаких доказательств. И успокоился.

После того случая Юрий Трофимович сделал для себя вывод, что нельзя показывать преступнику свою слабость, надо всегда быть уверенным. Иначе ничего не выйдет. А то ограбление до сих пор так и остается формально нераскрытым.

Суть в мелочах

Другой случай произошел на станции Углеуральская примерно в то же время. Обворовали тамошний универмаг. Сделали подкоп под фундаментом и через земляную нору вынесли золотые украшения, всего на сумму 70 тысяч рублей.

- Полтора месяца я там провел, - рассказывает Ушков. - Был круг подозреваемых, но никаких улик не нашли. Оперативники искали золото, полагая, что преступники начнут его продавать и попадутся. Однако воры были не дураки.

Как потом стало известно, они закопали добычу на огороде и ждали, когда шум утихнет. Тем временем Ушкову поступила информация, что один из подозреваемых поехал к сестре в Казань. Ничего необычного в этом не было. Но одна деталь насторожила сыщика. Мужчина вез в подарок шубу из искусственного меха. И тут Ушков вспомнил, что из кабинета директора универмага пропала такая же шуба. Довольно старая, много лет ношенная, директор надевала ее зимой, когда выходила на улицу принимать товар.

- Связались с Казанью, путешественника задержали, шубу привезли, - улыбается Ушков. - Директор ее опознала, а дальше уже было проще.

Юрий Трофимович тогда уяснил, что надо учитывать всю полученную информацию, ничем не пренебрегать. Получилось, украденное золото отыскали с помощью старой шубы, на которую польстился преступник.

Куда он денется?

В практике Ушкова были и курьезные эпизоды. В начале 1980-х он вез убийцу из Куеды на самолете Ан-2. Связь была плохая, дозвониться в УВД, чтобы выслали на аэродром машину, не удалось. Так и полетели. В самолете два мужика, бабка с гусем, оперативник и убийца. Прилетели, надо позвонить в УВД. Пассажиры ушли, пилот не оставляет самолет, а убийца, первый раз совершивший воздушное путешествие, лег на землю и закатил глаза - ему плохо.

- Пилот говорит: да оставь его, еще полчаса он никуда не денется, - вспоминает Ушков. - Бросил его, сбегал, позвонил, а задержанный так и лежит, мучается.

Как-то на встрече с трудными подростками и их родителями Юрий Трофимович побеседовал с 16-летним Ванькой Морозовым, главарем местной шайки пацанов. Начал разговор уважительно, как со взрослым, и тот понял это как доверие. Ушков попросил парня выступить перед подростками, предостеречь их от преступлений. Ванька согласился.

- Он встал и громко так, на весь зал, крикнул: "Пацаны, перестаньте шушарить!", - смеется Ушков. - Не знаю, подействовало ли это на ребят, но эффект был оглушительный. Таких аплодисментов я не слыхивал никогда.

Юрий Ушков: Людям необходимо показывать, что они находятся под нашей защитой от преступников. Фото: Константин Бахарев

Друзья-товарищи

Юрию Трофимовичу 77 лет. Живет с женой, у них двое сыновей, две внучки. После службы в уголовном розыске работал в частной фирме, потом возглавил совет ветеранов, много выступал перед молодыми сотрудниками, учил их быть человечными с преступниками. Немало интересных историй помнит старый сыщик. Ведь он застал время, когда в уголовном розыске еще работали фронтовики: вдумчивый Иван Иванович Березин, бывший разведчик, крепкий и сильный, со шрамом на лице Борис Степанович Гашеев.

Вспоминает Ушков и своих коллег Станислава Валетова, Александра Румянцева, Роберта Акулова, Льва Мушникова, Владимира Полыгалова, и своего главного учителя - Аскольда Петрова. Да много было замечательных оперативников, в том числе Владимир Глущенко, гроза карманников всего СССР, Алексей Дидковский, Ренад Замалетдинов, Валентин Русских, Слава Кочергин и другие.