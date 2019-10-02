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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Узбекистаном вырос на 32,4%

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Узбекистаном по итогам 2018 года вырос на 32,4 процента и достиг 278,3 миллиона долларов. При этом рост экспорта составил 45,4 процента, а импорт возрос на 8,4 процента.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер и руководитель делегации Узбекистана Аюбхон Камалов обсудили новые проекты. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Губернатор Оренбуржья Денис Паслер и руководитель делегации Узбекистана Аюбхон Камалов обсудили новые проекты. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер и руководитель делегации Узбекистана Аюбхон Камалов обсудили новые проекты. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Новые совместные проекты с узбекскими партнерами обсуждались на встрече руководства региона с членами делегации Наманганской области. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер напомнил, что мероприятие проходит в преддверии II Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который состоится в Москве в конце октября.

- Оренбуржье заинтересовано в укреплении экономических связей с регионами Узбекистана и реализации совместных инвестиционных проектов, - отметил Паслер.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
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О потенциале области и возможных формах сотрудничества гостям рассказала и.о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли области Наталья Струнцова.

Сегодня в числе внешнеторговых партнеров Оренбуржья - 84 страны. Значимое место среди них занимает Узбекистан - на его долю по итогам прошлого года приходится 8,1 процента оборота. Оренбургский экспорт в Узбекистан оценивается в 198,1 миллиона долларов. Его основу составляют полезные ископаемые и промышленная продукция. В области разведаны более 2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых. По объемам их запасов и добыче Оренбуржье входит в группу лидеров по стране.

Базовые отрасли промышленности региона: топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, горнодобывающий комплексы. На долю Оренбуржья в общероссийском производстве приходится 100 процентов гелия, 53 процента молотой соли, 50 процентов асбеста и более 36 процентов выпуска сталеплавильного оборудования и литейных машин.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Не менее динамично развивается и экспорт сельхозпродукции. В Оренбуржье используется свыше шести миллионов гектаров пашни, или 4,9 процента всех российских сельхозугодий. Основа экономики АПК здесь - производство зерна. Уникальные климатические условия Оренбуржья - высокая солнечная активность и недостаток влаги - способствуют формированию зерна высокого качества. Неслучайно оренбургская твердая пшеница признана одной из лучших в мире.

- Актуальным направлением развития российско-узбекского сотрудничества является инвестиционная сфера. На территории Оренбургской области зарегистрировано 19 предприятий с участием узбекских партнеров. Наша задача - привлечь максимальное количество новых инвесторов, в том числе - из Узбекистана, и обеспечить им комфортную работу, - подчеркнула Наталья Струнцова.

В ответном выступлении Наманганскую область представил руководитель делегации Узбекистана - первый заместитель хокима региона Аюбхон Камалов. Гости из Узбекистана планируют посетить различные предприятия Оренбуржья. Кроме того, интерес южных партнеров вызвал проект строительства в регионе логистического комплекса. Он станет хорошим подспорьем среднеазиатским предпринимателям для поставок плодоовощной продукции в Россию.

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