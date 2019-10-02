Красноярск и Минск договорились о сотрудничестве

Минск и Красноярск связывают давние отношения: взаимный товарооборот составляет 10 млн долларов в год. А на днях эти города подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

- Есть целый ряд направлений, в которых столица Красноярского края и столица Беларуси могут взаимно обогащать друг друга, - отметил мэр сибирского города Сергей Еремин. - Подписание соглашения о сотрудничестве будет нас еще больше мотивировать. Мы сейчас задумали подтянуть Красноярск к статусу "столичности". И для меня объективно нет ни одного города, которому я хотел бы подражать так, как Минску. Для меня это эталон чистоты, опрятности и хозяйственности.

Сергей Еремин считает, что рабочий визит красноярцев в Минск получился очень продуктивным. Гости ознакомились с тем, как организовано школьное питание, выстроена работа по содержанию и благоустройству города, посетили завод по производству дорожно-уборочных машин, познакомились с технологиями работы "Минскводоканала". Также делегация Красноярска посетила ОАО "БЕЛАЗ" и приняла участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме. Полученные впечатления и деловая информация - хорошее подспорье при создании совместных предприятий, в развитии товарообмена, сотрудничества учреждений культуры и образования.

- Есть ряд товаров, которые востребованы и интересны Красноярску с учетом инфраструктурных объектов и развития территорий, - подчеркнул и зампредседателя Мингорисполкома Александр Крепак. - Помимо продуктов питания мы можем поставлять в Красноярский край различную сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику...

Рабочий визит красноярцев в Минск получился очень продуктивным

Обе стороны заинтересованы в усилении торгового обмена. В Красноярске уже представлены такие крупные белорусские предприятия, как ОАО "Амкодор", "БЕЛАЗ", Минский тракторный завод. Минск может быть хорошим туристическим объектом для сибиряков. Правда, пока между Красноярском и Минском нет прямых транспортных маршрутов. Но городские власти планируют проработать этот вопрос.