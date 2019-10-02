На Алтае фура снесла легковушку и врезалась в здание

В Алтайском крае на Чуйском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели людей и пожару.

- ДТП произошло примерно в 14:00 по местному времени на 152-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Raum. В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте, водитель грузовика тоже пострадал.

После ДТП тяжелый грузовик съехал с трассы и протаранил стену в неэксплуатируемом двухэтажном здании, что привело к пожару. Когда пожарные прибыли на место, крыша кирпичного строения горела открытым огнем. Общая площадь возгорания, по данным регионального управления МЧС, составила порядка 150 квадратных метров. Менее часа понадобилось пожарным подразделениям, чтобы полностью ликвидировать возгорание. "На пожаре никто не пострадал", - отметили в пресс-службе ведомства.