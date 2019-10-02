Томич украл на выставке картины, чтобы украсить ими квартиру

Колпашевский городской суд Томской области признал жителя города Колпашево виновным в краже пяти картин из местной библиотеки.

В преддверии празднования Нового года в холле первого этажа колпашевской библиотеки был организован вернисаж. Однако в один из дней директор учреждения заметил, что с выставки пропали пять картин томского художника.

Полицейским удалось вычислить похитителя. Им оказался 21-летний горожанин. Задержанный объяснил, что картины из серии "Природа Томской области" показались ему красивыми. Поэтому он решил забрать их для оформления своей квартиры.

- Вину в совершении преступления он признал полностью, - сообщает прокуратура Томской области.

Суд признал любителя живописи виновным в содеянном и приговорил к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.