В субботу, 28 сентября, в Барнауле случилось долгожданное событие - после масштабной реконструкции открылся дворец зрелищ и спорта им. Германа Титова. Теперь у него другое название - "Титов-Арена".

Открытие было приурочено к матчу первенства ВХЛ, в котором встречались местное "Динамо-Алтай" и курганский "Юниор". И хотя обновленные трибуны вмещают 4,6 тысячи зрителей, посмотреть хоккей и обновленную арену народу пришло не менее пяти тысяч. Тем, кому не хватило кресел, стояли за верхними рядами.

Новоселье хоккеистов и болельщиков получилось ярким, запоминающимся и неоднозначным. Сначала о плюсах. Работа проделана колоссальная - новая арена стала намного комфортнее. От старого дворца, по большому счету, остались только бетонные и металлические конструкции - всю "начинку" поменяли: систему подготовки льда, конструкцию коробки (в длину она по-прежнему 60 метров, а вот ширина сузилась с 30 до 28 метров), освещение, планировку трибун и подсобных помещений - перечислять можно долго. Над ледовой площадкой смонтирован большой видеокуб, на котором показывают фрагменты игры. Новые хозяева арены обещают, что зимой в ней станет куда теплее, чем раньше, при этом благодаря новой системе вентиляции воздух будет свежим.

Но минусов пока тоже хватает. Связаны они с нехваткой времени на то, чтобы к началу домашних матчей барнаульской команды все успеть сделать по уму. Еще в июле спорткомплекс изнутри напоминал декорации фильма-катастрофы: повсюду громоздились завалы из старых труб и конструкций, остатков пожароопасного потолка, рядов допотопных деревянных кресел, кусков бетона. Руководитель ХК "Динамо-Алтай" Михаил Дроздов сообщил на встрече со СМИ, что работы сильно затянулись из-за того, что потребовалось обработать специальным покрытием металлические конструкции потолка. Холодная весна помешала это сделать оперативно - все сроки сдвинулись на две-три недели.

Предполагалось, что "Титов-Арена" официально откроется 26 сентября - в первый домашний матч "Динамо-Алтая", на который уже продали около тысячи билетов. Но в последний момент его пришлось перенести на тренировочную арену, расположенную на окраине города (игру хозяева уступили с футбольным счетом 0:1). Официальной причиной переноса объявили неготовность системы фиксации голов. Настраивать ее должен был специалист из Белоруссии, который задержался с прилетом.

К субботе систему настроили, хотя других недоделок еще полно. Пока, например, со звуком что-то не то, объявления во время матча слышно плохо. Впечатление такое, как будто сидишь в гигантской консервной банке, по которой так колотят палками, что вибрирует весь организм.

Однако недоделки болельщикам настроение не испортили, ведь их любимая команда одержала первую победу на "Титов-Арене". Добыта она была в дополнительное время - 4:3. На следующий день, когда зрителей собралось вдвое меньше, дело опять дошло до овертайма, но теперь хозяева уступили - 1:2. Как и "Титов-Арена", "Динамо-Алтай" строится заново - в команде, средний возраст которой около 25 лет, много новичков. Плюс новый тренерский штаб, который возглавил бывший форвард барнаульского "Мотора" и наставник "Динамо-Алтай студент" Александр Усачев.

Тем временем

В начале октября в Барнауле пройдет международный студенческий хоккейный турнир "Student Hockey Challenge -2019". Сборной вузов Алтайского края, тренируемой Александром Усачевым по совместительству, придется отстаивать титул первого победителя турнира, в 2018 году проведенного в Красноярске. Соперниками местных студентов станут команды из США, Чехии, Словакии, Казани, Нижнего Новгорода, Тамбова и Челябинска. И здесь уже готовность хоккейного дворца должна быть стопроцентной.