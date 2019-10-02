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02.10.2019 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе после драки в баре скончался тренер по боксу

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Сегодня в больнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого скончался 25-летний тренер по боксу, пострадавший во время драки в одном из местных баров. Об этом сообщили друзья погибшего в соцсети.

Под Саратовом полицейских задержали за убийство мужчины на кладбище

В конце сентября, по данным пресс-службы областного ГУ МВД России, молодой человек был доставлен в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами: переломом височной кости черепа и ушибом головного мозга.

Подозреваемый в нанесении этих травм - 32-летний местный житель, задержанный полицейскими, - сообщил, что стал очевидцем ссоры между парнем и девушкой. Решив за нее заступиться, он вывел 25-летнего спортсмена на улицу и спровоцировал драку: сбив оппонента с ног, несколько раз ударил его головой об асфальт. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Похороны погибшего спортсмена пройдут на его родине, в Киргизии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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