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02.10.2019 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Во время поисковых мероприятий в Кировском районе Новосибирска было обнаружено тело 36-летней горожанки, пропавшей месяц назад.

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК

- Следователем СКР назначена судебно-медицинская экспертиза, тело женщины направлено на экспертизу для установления причины смерти, - сообщает Следственный комитет по Новосибирской области.

Мать двоих детей исчезла после того, как утром, 6 сентября, отвезла ребятишек в школу. В этот день она планировала купить новый автомобиль и взяла с собой крупную сумму денег. СК возбудил головное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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