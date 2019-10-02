В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой

Во время поисковых мероприятий в Кировском районе Новосибирска было обнаружено тело 36-летней горожанки, пропавшей месяц назад.

- Следователем СКР назначена судебно-медицинская экспертиза, тело женщины направлено на экспертизу для установления причины смерти, - сообщает Следственный комитет по Новосибирской области.

Мать двоих детей исчезла после того, как утром, 6 сентября, отвезла ребятишек в школу. В этот день она планировала купить новый автомобиль и взяла с собой крупную сумму денег. СК возбудил головное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".