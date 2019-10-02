В Новосибирске патологоанатома задержали за взятки

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1. Его подозревают в коррупции.

По данным следствия, на протяжении девяти лет патологоанатом систематически получал взятки от менеджера компании, оказывающей ритуальные услуги. Подчиненные заведующего отделением рекомендовали родственникам умерших определенную похоронную компанию. Таким образом он "заработал" свыше миллиона рублей.

- Уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ - "Получение взятки", - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По решению суда заведующий патологоанатомическим отделением заключен под стражу. Уголовное дело о даче взятки также возбуждено в отношении менеджера похоронной конторы. Она находится под домашним арестом.