Новости

Один экс-президент "Валенсии" получил срок за попытку похитить другого 15:45
В четверг в Москву придет жара, а к выходным в Подмосковье - заморозки 15:45
На Земле Франца Иосифа нашли череп арктического единорога 15:36
Павел Крашенинников: "Декоммунизация - это не снос памятников" 15:35
Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма 15:27
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна 15:25
Ярославль погрузился во тьму 15:17
Костромского силовика-рабовладельца заподозрили в коррупции 15:17
Ульяновский зоопарк готов принять изъятого в Москве крокодила Диму 15:15
Объявлен старт студенческой олимпиады "Я - профессионал" 15:13
Ученый предсказал судьбу Петербурга в случае глобального потепления 15:12
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 15:10
В Новосибирске патологоанатома задержали за взятки 15:10
СМИ: Здоровье британской королевы ухудшается из-за отказа сделать операцию 15:09
Путин призвал полагаться на факты при расследовании атаки на саудовские НПЗ 15:06
В США военный ГАЗ-66 продали по цене новой Lada Granta 15:06
Фигурист Коляда пропустит месяц из-за болезни 15:02
Врач назвала самые вредные продукты, которые нужно исключить из рациона 15:02
Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 15:00
В Эстонии обнаружили крупнейший "склад" оружия викингов 15:00
В редакцию газеты "Черновик" в Дагестане пришли с обысками 15:00
Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде 14:58
Путин: Россия демонстрирует ответственность на энергорынке 14:52
В Кузбассе после драки в баре скончался тренер по боксу 14:48
На дне Боденского озера нашли таинственный 5500-летний объект 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске патологоанатома задержали за взятки

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1. Его подозревают в коррупции.

Фото: iStock
Суд в Екатеринбурге разрешил публиковать статью с шутками про взятки

По данным следствия, на протяжении девяти лет патологоанатом систематически получал взятки от менеджера компании, оказывающей ритуальные услуги. Подчиненные заведующего отделением рекомендовали родственникам умерших определенную похоронную компанию. Таким образом он "заработал" свыше миллиона рублей.

- Уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ - "Получение взятки", - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По решению суда заведующий патологоанатомическим отделением заключен под стражу. Уголовное дело о даче взятки также возбуждено в отношении менеджера похоронной конторы. Она находится под домашним арестом.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели