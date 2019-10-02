В Туве во время сбора орехов пропал подросток

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи в Тоджинском районе Республики Тува 12-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба СК РФ, он ушел с таежной стоянки, но домой не вернулся.

Группа местных жителей собирала кедровый орех в 20 км от села Ий. Мальчик ушел рано утром. Его исчезновение взрослые обнаружили днем. Самостоятельно его найти им не удалось.

"Поиски ребенка ведутся непрерывно, в них задействованы усиленные следственные группы из сотрудников Следственного комитета, МВД, МЧС и местных жителей. Криминалистами следственного управления в поисковых мероприятиях используется различная криминалистическая техника, в том числе спутниковые средства связи, оборудование для фото- и видеофиксации. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", - заявили в пресс-службе.