В Дагестан из Сирии вернулся батальон военной полиции

Батальон военной полиции Южного военного округа вернулся из Сирии к месту постоянной дислокации в Дагестан. Военнослужащих встретили представители Минобороны РФ, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие.

Всего в Дагестан возвратились 300 человек.

"Военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных от боевиков населенных пунктах", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, военные полицейские организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций. Личному составу батальона были вручены ведомственные и государственные награды.