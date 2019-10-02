В Дагестане представили нового прокурора республики

В Дагестане руководителям правоохранительных ведомств, а также органов исполнительной, законодательной и судебной власти представили нового прокурора республики, старшего советника юстиции Алексея Ежова.

В ходе церемонии заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин актуализировал задачи перед новым главным прокурором Дагестана. В частности, он потребовал незамедлительно реагировать на факты невыплаты заработной платы, достигшей 231 миллионов рублей. Кроме того, держать на контроле реализацию национальных проектов, на которые республике в нынешнем году выделено около пяти миллиардов рублей.

Приоритетными задачами прокуратуры республики также определено противодействие коррупции, экстремизму и терроризму.

Досье "РГ"

Алексей Ежов родился в 1980 году в году селе Рубцовское Алтайского края. В 2001 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. Прошел путь от следователя до прокурора города Абакан. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ" и именным оружием.