В Архангельской области с 1 января 2020 года заработает целый комплекс мер поддержки для семей с детьми. Областное собрание приняло соответствующий законопроект сразу в двух чтениях.

Семьи, в которых родились тройняшки или еще больше малышей, теперь будут получать из областного бюджета два миллиона рублей на решение квартирного вопроса. А неработающим родителям детей с тяжелой степенью инвалидности в дополнение к федеральным выплатам из региональной казны будет ежемесячно поступать пособие в размере трех тысяч рублей. Эти меры поддержки в регионе заработают впервые.

- Сейчас все семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями, получают выплаты из Пенсионного фонда, - пояснила министр труда, занятости и соцразвития Архангельской области Елена Молчанова. - При этом совсем не учитывается степень тяжести заболевания. Региональное пособие будет предоставляться семьям, которые воспитывают детей с тяжелой степенью инвалидности. Ведь они нуждаются в дополнительном лекарственном обеспечении, особом питании, средствах реабилитации и даже одежде, сшитой по индивидуальному заказу.

Расширятся и уже действующие меры поддержки. Региональный материнский капитал подрастет в два раза - с 50 до 105 тысяч рублей. Единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка смогут получать молодые мамы в возрасте от 20 до 25 лет (сейчас этот диапазон составляет 22-24 года). Сама ЕДВ увеличится с 30 до 35 тысяч рублей.

А многодетные семьи, в которых старшие дети достигли совершеннолетия, теперь не будут терять права на получение ряда льгот, как это было раньше.

- Принятые меры поддержки могут стать серьезным подспорьем для семей с детьми, - отметила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. - К счастью, число родившихся малышей в нашей области не уменьшается. И у региона появилась возможность помочь таким семьям.