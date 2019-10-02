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02.10.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Череповчанина арестовали за призывы поджечь детский сад

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Череповце на два месяца арестован местный житель, который на своей странице в социальных сетях призывал поджечь детский сад, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина искал подельников, которые вместе с ним осуществили бы нападение на дошкольное образовательное учреждение.

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За участие в поджоге детского сада череповчанин обещал заплатить по 10 тысяч рублей каждому.

На пост мужчины обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему вменяют приискание участников убийства общеопасным способом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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