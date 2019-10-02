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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградский зоопарк показал, как ругается детеныш муравьеда

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининградском зоопарке детеныша гигантского муравьеда перевели на искусственное вскармливание. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Малышка появилась на свет три недели назад и питалась материнским молоком. Однако специалисты вовремя заметили, что она стала слишком слабой и вялой, и приняли экстренные меры. Видео, на котором крошечный муравьед недовольно ворчит в лазарете, собрало за сутки несколько тысяч просмотров.

Сотрудники калининградского зоопарка связались с коллегами из Польши и Германии и пришли к выводу, что молоко матери оказалось недостаточно насыщенным и питательным. Такое встречается у первородящих самок гигантских муравьедов.

Фото: vk.com/club17635599
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Малышку незамедлительно забрали из материнского вольера и начали кормить питательной смесью. Калории и витамины сделали свое дело: крохотный муравьед стал активно двигаться и явно прибавил в весе. Прогнозов в Калининградском зоопарке не делают, но обещают держать калининградцев, неравнодушных к судьбе малышки, в курсе событий.

Родители детеныша - единственная в России пара гигантских муравьедов. Самку по кличке Кайя и самца Лектора Калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов. Решение о передаче животных в Калининград приняла координатор программы Илона Шапперт из Дортмундского зоопарка (Германия) - главный в Европе специалист по муравьедам.

Лектор прибыл в самый западный российский регион в декабре 2017 года из Пражского зоопарка. Кайя - в марте 2018-го из зоопарка Йесперхус в Дании. Родители малышки - ровесники, они родились в 2016 году.

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