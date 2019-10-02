Молодежный театр на Фонтанке отметил юбилей в ритме рок-н-ролла

В Молодежном театре на Фонтанке прошел творческий вечер мастерской Семена Спивака под названием "В ритме рок-н-ролла". Исполнилось 25 лет с тех пор, как художественный руководитель театра набрал первый актерско-режиссерский курс в Санкт-Петербургской Академии театрального искусства (ныне - РГИСИ).

За прошедшие годы он выпустил четыре курса. Среди его учеников - известные актеры, режиссеры Роман Агеев, Наталья Индейкина, Анна Табанина, Регина Щукина, Анна Геллер, Алексей Одинг, Мария Мирош, Юрий Филипов, Мария Луговая, Нодар Джанелидзе, Константин Дунаевский, Елена Радевич, Сергей Яценюк, Денис Хуснияров и многие другие. Более ста человек получили дипломы.

В репертуаре Молодежного театра их дипломные спектакли "Крики из Одессы" (уже 21 год!), "Метро", "Жестокие игры", "Идиот.2012", "Обыкновенные чудики", "Игра в Шекспира. Гамлет".

- Мы живем одной семьей, тут все родные. Началось все в 1994 году, ректор театральной академии Лев Сундстрем предложил мне тогда попробовать себя в педагогике. Я сначала испугался, а потом подумал: хорошо ведь, когда в театре работают твои ученики. И уже больше половины труппы - мои ученики. Многие стали известными актерами и режиссерами, работают в разных театрах, снимаются в кино. Я люблю древних китайцев, их мудрость, они считают, что люди - как цветы, раскрываются, расцветают в разное время, и предугадать, когда кто взлетит - невозможно. Последний мой набор - ребята -актеры два месяца назад окончили учебу, а две девушки с курса еще год будут обучаться режиссуре, - рассказал Семен Спивак "РГ".

На вечер собрались все поколения "спиваков". Каждый курс подготовил выступление. В зале аншлаг, яблоку негде упасть.

В финале мастер вышел на сцену. Рассказал несколько смешных историй еще из своих студенческих лет. А потом танцевал любимый рок-н -ролл с учениками. И это было здорово!

- Я потрясен до глубины души. Сколько у нас юморных, ироничных, талантливых ребят получилось! - признался Спивак.

Режиссером и ведущим вечера стал Сергей Морозов, выпускник мастерской Спивака 1999 года, ныне художественный руководитель - директор театра "На Литейном".

Тем временем

В сентябре в театре прошел фестиваль спектаклей режиссеров -учеников Семена Спивака, поставленных не только в Молодежном, но и в театрах "На Литейном", "Комедианты", "За Черной речкой", Камерном театре Малыщицкого.

Прямая речь

Анна Геллер, актриса, с 1999 года работает в Молодежном театре на Фонтанке:

- Мы были первыми учениками Семена Яковлевича. Наши годы учебы проходили в "лихие 90-е". В театральный институт шли из-за идеи, ничего материального. Время секонд-хендов, пустых полок в магазинах. Вечно голодные. Сплошная учеба, с утра до ночи. Огромное желание работать. Курс у нас был невероятно большой. У Семена Яковлевича это были первые шаги в педагогике. Он не мог отказаться от талантливых ребят, хотя были рамки - 12 основных, дневных мест, поэтому придумал - других взял в свою мастерскую вечерниками, "кандидатами". А дальше был естественный отбор - кто-то уходил, не все выдерживали.

Наш курс - это самые близкие мои люди, многие работают в нашем театре, у нас чудесные, добрые отношения. У нашего мастера талант - удивительным образом получается набирать неплохих людей - в институт, в театр. А когда коллега - друг, на которого можно положиться, тогда складывается хороший ансамбль, что очень важно в театре. Ты не один выступаешь, нас много, это общая игра, и каждый передает эстафету.

Артур Литвинов, актер, 10 лет работает в Молодежном театре на Фонтанке, второй выпуск Семена Спивака (2004- 2009):

- Я приехал в Петербург на свадьбу своего друга - мы из Одессы, занимались вместе в театральной студии, а он уже учился в Театральной академии на курсе Фильштинского. На той свадьбе я весело вел себя, там были педагоги, они и посоветовали: "Тебе надо поступать на актера". А я тогда учился в Одессе на физфаке - физика, математика, химия… и параллельно работал. Накопил денег, приехал поступать. И поступил к Спиваку на актерско-режиссерский курс.

В студенчестве нас вводили в спектакли "Три сестры" (бегали солдатиками в массовке), "Дон Кихот" (пели всем курсом), "Забыть Герострата!" (я был стражником). Большие роли - наши курсовые: "Метро", "Жестокие игры".

Много чего запомнилось за время обучения, особенно в первые годы. Спивак - человек, который знает, кажется, все! Всегда может тебя заинтересовать. Развивает тебя и как артиста и как человека. С ним безумно интересно. Проводишь пять-шесть часов в репетиционной комнате - и они пролетают как час, выходишь с желанием что-то сделать. Энергия классная! А с другим режиссером, бывает, два часа в этой же комнате - не репетируешь, а разговариваешь, разговариваешь - и потом как выжатый лимон…Спивак наполняет артиста жизнью, позитивом, открывает такие качества, о которых ты и не подозреваешь. Мой педагог Анатолий Падук в одесской театральной студии (ученик Олега Табакова) как-то сказал: "Артур, тебе Спивак дан Богом".

Семен Яковлевич по духу мне безумно родной. Наши звезды совпали. И спасибо его терпению - прощал мои выходки, "косяки" во время учебы. Какой он? Глубокий, тонкий, непростой. Художник с большой буквы.

Анастасия Тюнина, актриса, третий выпуск Семена Спивака (2009 - 2014):

- Я из маленького города Бендеры, где нет театра, не имела никакого представления о театре, не знала, что есть такой режиссер Семен Спивак. И не мечтала стать актрисой.

Не в обиду Театральной академии, там был самый низкий проходной балл по ЕГЭ, главное - творческий конкурс. Поэтому и решила поступать туда. Мне казалось, что в творческом конкурсе нет ничего сложного.

После третьего тура Семен Яковлевич пригласил семь абитуриентов, в числе которых была я, и у нас состоялся очень честный разговор, что меня поразило. Он сказал: "Девочки, я могу взять только троих. Подумайте хорошенько, что хотите сейчас прочитать - прозу, басню… И давайте еще раз!" Все стали читать Ахматову, Цветаеву, надрывное, душевное, женское, в итоге взяли пятерых. Я сначала училась на вечернем (это хитрая лазейка), потом перевелась на дневное.

В театре ввелась - уже на втором курсе - в "Метро", там две невероятно веселые девушки, до сих пор играю эту роль - "одна из подруг". На третьем курсе мне предложил роль Любы в "Фантазиях Фарятьева" режиссер Владимир Туманов. И пошло дальше. Я занята в постановках не только Спивака, но и других режиссеров, что очень интересно.

Даша и Маша Вершинины, выпуск 2019 года, "спиваки-4":

- Мы сестры, погодки, сначала закончили Нижегородское театральное училище и вместе поступали в Петербургскую академию. Семен Яковлевич сразу сказал: "Сестры? Не возьму!" И еще: "Слишком много счастья на одну семью". Но мы решили рискнуть. Вдруг судьба? Хотя все время думали: вот сейчас нас разорвут…А когда объявили фамилии поступивших: "Обе Вершинины", представляете наше счастье?! Мы вместе - это сила, единая кровь, мгновенное понимание, за секунду…

Семен Яковлевич - невероятный. В нем столько всего! С виду - небольшой человек, невысокий, хрупкий, но внутри такая мощь, которая сшибает! Он разный. Его не уловить. Близнец и Тигр. Тонны доброты. Постоянно меняется. Быть худруком театра, держать его - непросто. Что интересно - мы жили в Дзержинске на улице Молодежной, 14, а теперь наш дом - Молодежный театр на Фонтанке, 114.