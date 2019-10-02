Названа дата открытия Фрунзенского радиуса в Петербурге

Пассажирское движение на южном участке Фрунзенском радиусе петербургской подземки откроется 3 октября. Первых пассажиров новые станции примут в 17.00, сообщает пресс-служба администрации города.

Тестовое движение на станциях метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" было открыто в конце августа. Далее новые объекты подземки пристально изучили сотрудники Ростехнадзора.

Все замечания, которые были получены при проверке, устранили и Ростехнадзор выдал заключение, что построенные станции и все остальные объекты Фрунзенского радиуса соответствуют проектной документации. На основании этого Госстройнадзор по Петербургу разрешил ввести участки в эксплуатацию.

По приблизительным оценкам, ежедневно станции смогут перевозить порядка 900 тысяч человек. В основном это жители Купчино и Шушар, они долгие годы ждали появления метров в своих районах.

Конечная станция фиолетовой ветки также сможет обслуживать жителей Колпино.