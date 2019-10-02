В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом

В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Иномарка загорелась, ее водитель погиб на месте, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным ТАСС, в автобусе пострадали восемь человек.

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас на месте работают экипажи ведомства. Состояние пострадавших и причины ДТП уточняются.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что на Волхонском шоссе из-за ДТП возникла пробка.