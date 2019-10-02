Петербуржец украл пистолет, чтобы ограбить продуктовый магазин

Житель города Пушкин ограбил оружейный магазин, а потом напал на продуктовую лавку, угрожая похищенным пистолетом, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером в местный оружейный магазин зашел подозрительный посетитель. Не стесняясь того, что в зале находится сам владелец торговой точки, посетитель забрал пистолет с прилавка и ушел.

Спустя несколько часов в полицию обратился сотрудник круглосуточного продуктового магазина, который сообщил стражам порядка, что ночью в лавку зашел странный посетитель, достал предмет, похожий на пистолет и потребовал деньги.

В итоге незнакомец забрал 4 тысячи рублей и скрылся.

Сотрудники полиции сопоставили информацию, которую они слышали от двух работников торговли, и поняли, что приметы нападавшего совпадают. Подозреваемого задержали ближе к утру. Это оказался 30-летний безработный житель Пушкина, у него нашли пистолет и деньги. Ранее мужчина уже имел конфликты с законом и был судим за аналогичные преступления.