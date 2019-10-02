Растет очередь желающих попасть в Петербург по электронной визе

Северная столица ожидает наплыва туристов. Только за первый день приема заявок на получение электронной визы и посещение города в упрощенном режиме поступило более 3,5 тысячи комплектов документов.

Санкт-Петербург нравится туристам. Только в первый день приема электронной визы поступило более 3,5 тысяч комплектов документов. Фото: РИА Новости.

- Мы ожидаем постепенный рост зарубежного турпотока, - рассказал глава городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. - По нашим оценкам, введение электронных виз способно привлечь в город дополнительно не менее двух миллионов человек.

Напомним, с 1 октября граждане 53 государств могут въехать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по упрощенной процедуре (ранее в этом году такой же порядок был введен для Калининграда). Виза выдается бесплатно, действует в течение 30 дней и позволяет провести в регионе до восьми суток.

Лидером по количеству заявок стала Эстония, в общем количестве заявок от ее граждан - треть. На втором месте - тоже соседи, жители Латвии и Германии. Интерес проявили и в других странах - даже в Индии и на Филиппинах. На ажиотажный спрос отреагировали компании, обслуживающие туристические потоки. Например, один из автобусных перевозчиков с 1 ноября увеличивает количество рейсов между Петербургом и Таллином до десяти в день. В Ленинградской области уже озаботились разработкой новых туристических маршрутов, адаптированных под срок пребывания "электронных" туристов. Въезд и выезд по электронной визе возможен через аэропорт Пулково, морские пункты пропуска Высоцк, Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал), Пассажирский порт Санкт-Петербург, а также через автомобильные пункты пропуска Ивангород, Торфяновка, Брусничное, Светогорск и через пешеходный пункт пропуска Ивангород.