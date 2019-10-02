В столице Поморья вышел на финишную прямую первый этап масштабного ремонта дорожных артерий. Включение города как части агломерации Архангельск - Северодвинск - Новодвинск - Приморский район в приоритетный нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволило за сезон сделать то, о чем прежде десятилетиями приходилось только мечтать.

Всего в этом году в рамках проекта приведут в порядок 14 участков общей протяженностью 19 километров. Это на километр больше, чем планировалось: благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета получится облагородить участки Поморской улицы и улицы Свободы - благо погода еще позволяет.

Одним из ключевых объектов стал Новгородский проспект. До сих пор это было скорее направление, чем полноценный проспект. А теперь там дорожка - словно скатерть. На ряде улиц применяется редкая технология горячей регенерации. Важно, что преображается не только покрытие, но и вся дорожная инфраструктура - тротуары, бордюры, ограждения, дорожные знаки и разметка.

При этом дорожники согласовывали свои действия с представителями ресурсоснабжающих организаций, которые приводили в порядок подземные коммуникации, чтобы потом не вскрывать новый асфальт из-за аварий.

Если найдется брак, то подрядчику придется его устранить

В итоге преобразились улицы Воскресенская и Урицкого, проспекты Ленинградский, Дзержинского и многие другие участки дорожной сети Архангельска. Стоимость работ в 2019-м превысила полмиллиарда рублей. Ремонт финансируется из трех бюджетов - федерального, регионального и муниципального.

- Для Архангельска включение в этот нацпроект было чрезвычайно важным, - отмечает глава города Игорь Годзиш. - Многие горожане, включая профессионалов отрасли, не верили, что к нам придет мощное финансирование и дороги начнут меняться так масштабно, а не маленькими участками, как это было до сих пор. Войти в проект Архангельску помогло участие в агломерации трех городов. Успеху способствовала совместная работа области и муниципалитета, и для меня это главный итог первого года реализации проекта.

За качеством работ зорко следит строительный контроль. Если найдется брак, подрядчику придется его устранить.

- По уже принятым участкам серьезных нареканий пока не было, все понимают степень своей ответственности. Основная претензия - оставленный на прилегающей территории мусор. Объект должен сдаваться так, чтобы он вызывал уважение и восхищение, - считает градоначальник.

Уже намечены большие планы на 2020-й: обновление ждет проспекты Советских Космонавтов, Обводный канал и Московский, улицы Володарского, Воронина, Дрейера и так далее - всего 15 объектов.

Причем дорогами город будет заниматься не только по нацпроекту. Так, совместно с областью уже намечен ремонт, а точнее - строительство новой дороги по Карпогорской улице. Пока машины там ездят по песку, ямам да лужам.

Тем временем

Штраф за фасад

Муниципалитеты получат новые полномочия.

В Архангельской области собственники зданий будут платить штрафы за обезображенные фасады: соответствующий законопроект принят на сессии облсобрания во втором чтении. Он был внесен в порядке законодательной инициативы главой Архангельска Игорем Годзишем.

Теперь собственники будут обязаны устранять надписи, рисунки, незаконную рекламу и загрязнения на фасадах зданий нежилого фонда.