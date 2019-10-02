В Калининграде работает необычный центр для семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Малоимущие мамы приходят сюда за едой и одеждой, "трудные" подростки - в поисках тихого места, где можно отдохнуть от семейных конфликтов. При этом организация не получает бюджетного финансирования. Все его сотрудники - психологи, воспитатели, преподаватели, юристы - трудятся на общественных началах.

Столовая и приют

У центра с символичным названием "Яблонька" долгая история. Он возник по инициативе жителей Германии, которые в годы Второй мировой войны были детьми и жили в Кенигсберге (так назывался Калининград до вхождения в состав СССР).

- Когда в 90-е годы границы открылись, Калининградскую область захлестнул поток "ностальгических туристов", - поясняет один из основателей "Яблоньки" Сергей Кивенко. - Немцы приехали посмотреть на места, где они росли, и захотели как-то помочь местным детям. Группа калининградских единомышленников откликнулась на эту инициативу.

В 1996 году фонд "Дети Кенигсберга" открыл на Полоцкой улице благотворительную столовую для безнадзорных детей. Здание собрали с нуля из металлических контейнеров, как конструктор. Тогда это начинание было очень актуально. Волонтеры искали детей в колодцах, под теплотрассами и на стройках, отмывали, кормили, распределяли по детским государственным учреждениям либо возвращали домой. Многих пришлось лечить от токсикомании.

Вторая жизнь

В 2013 году немецкий фонд, основной спонсор проекта, закрылся. Вторую жизнь центр получил в 2016-м. За дело взялась дочь Сергея Кивенко Елена Стернийчук. Когда "Яблонька" открылась, ей было пять лет. Став постарше, Лена помогала отцу в бытовых делах, в восемнадцать лет работала в приюте нянечкой. Но потом захватила другая жизнь - учеба в университете, карьера.

- Связи с "Яблонькой" я не порывала, - вспоминает Елена Стернийчук, которая теперь является директором центра. - Даже после 2013 года, когда мы уже не получали финансирования от фонда, отец продолжал начинание своими силами. Он, его друзья и единомышленники собирали еду и одежду, устраивали раздачи. А я на Новый год и на День защиты детей организовывала праздники. Но былого размаха, разумеется, не было, детки здесь уже не жили. Как-то в мае 2016-го я пришла в "Яблоньку", хотела заранее подготовиться к празднику. И что-то у меня защемило. Я смотрела на заброшенные комнаты, в которых раньше жили дети, а теперь хранится хлам, на заплесневелые от сырости стены и потолки - здание регулярно не отапливалось. И решила: надо что-то делать.

С выпускником центра Александром Сусловым они очистили помещения от хлама, благоустроили территорию. Подключились другие бывшие воспитанники, уже ставшие взрослыми.

Бесплатные кружки

Обновленный центр работает с семьями, переживающими сложности, по нескольким направлениям. Дети могут ходить в бесплатные кружки и на развивающие занятия. Для подростков - театрально-вокальная студия, курсы арт-терапии, кружок профориентации. Для малышей - уроки английского и немецкого, курсы развития памяти, студия песочной терапии. Все занятия ведут профессионалы, которые работают в государственных и частных образовательных центрах, имеют собственную практику. Но раз в неделю по два-три часа они трудятся в "Яблоньке". Зарплату не получает никто, даже директор.

Еще одно направление - взаимодействие с мамами и папами. Малообеспеченные семьи получают здесь одежду и продуктовые наборы. Кроме того, родители могут бесплатно проконсультироваться с психологом Еленой Галенко - она специализируется на подростковой психологии и асоциальном поведении в молодежной среде. Сергей Кивенко, много лет проработавший в комиссии по делам несовершеннолетних, помогает мамам решать вопросы с господдержкой. Если требуется узкоспециализированная юридическая помощь, у "Яблоньки" тоже есть друзья - юристы и адвокаты.

Отдельное направление - работа с детьми-инвалидами. В прошлом учебном году в группе было семь таких ребят, в этом - десять. Летом при центре каждый год работает дневной лагерь для малышей - тоже бесплатный. А в этом году впервые прошел масштабный профориентационный лагерь для подростков из неблагополучных семей "Выбор пути", который принял 26 детей.

Индивидуальный подход

На Полоцкой "Яблонька" незаменима. В этом районе множество старых хрущевок и общежитий, три крупные школы и ни одного подросткового клуба.

От приюта и столовой, правда, пришлось отказаться - на содержание штата воспитателей и поваров требуется регулярное финансирование, а не стихийные пожертвования. Но "Яблонька", несмотря на смену формата, продолжает оставаться местом, куда ребенок или его родители могут прийти с любыми проблемами. Даже если малыш или подросток не занимается в секции, его встретят, напоят чаем с печеньем, поговорят по душам. Следующий шаг - звонок родителям и попытка устроить встречу втроем - мама, ребенок и психолог.

- Только пару раз нам пришлось подключать органы опеки и полицию, - подчеркивает Елена Стернийчук. - В большинстве случаев речь идет о проблемах, которые можно решить с помощью дружеского участия, гуманитарной и психологической помощи. Но, к сожалению, такие вот промежуточные ситуации, когда еще вроде рано бить тревогу, но детям жить с родителями уже некомфортно, государственные учреждения в нашей стране не охватывают. Либо все плохо и ребенок отправляется в государственный приют, либо - плыви как знаешь. Мы стараемся, помимо прочих задач, стать таким промежуточным звеном.

Пример шестнадцатилетней Ирины (имя изменено) хорошо демонстрирует, как важен индивидуальный подход. У Иры пятеро младших братьев, один из них инвалид. Многодетные родители, устав от проблем, с каждым днем пьют все больше и больше.

Девочка - умница и красавица. Хорошо сдала экзамены после девятого класса, поступила на бюджет в Колледж информационных технологий и строительства на программиста. "Яблонька" помогла ей оформить вступительные документы, собрала одежду, деньги на еду и другие расходы. Но потом встал вопрос с жильем, ведь общежитие студенту, прописанному в Калининграде, не полагается.

- Мы вместе поехали к декану, я объяснила ситуацию, и Ире пошли навстречу, разрешили поселиться в общежитии, - продолжает Елена Стернийчук. - Что было бы в противном случае - представить легко, я с такими историями сталкиваюсь каждый день. Жить с зависимыми родителями, с младшими братьями и сестрами сложно, денег на съем жилья нет. Зато появится мужчина с квартирой, готовый поселить у себя красивую юную девочку. Как результат - ранняя беременность, полная зависимость от мужчины и, скорее всего, новая неблагополучная семья. Если мы хотя бы несколько таких замкнутых кругов разомкнем, это уже будет большое достижение.

Тем временем

Сейчас для "Яблоньки" цель номер один - поиск постоянного финансирования на оплату труда педагогов. Чтобы они могли проводить не одно, а три занятия в неделю, получая небольшую компенсацию.

- Мечтаю через год увидеть реальный результат - что дети подучили английский язык, что они стали менее агрессивными благодаря песочной терапии. Одно занятие в неделю - это, конечно, лучше, чем ничего, но закрепить результат в таком режиме очень сложно, - подводит итог Елена Стернийчук. - Вообще, существует мнение, что детям из неблагополучных семей может доставаться все, скажем так, не самое хорошее. Если одежда - то поношенная, если преподаватель - то не профессионал, а студент-волонтер. Хотя, на мой взгляд, непростым детям как раз-таки нужны суперспециалисты, ведь у них и проблемы непростые.

На заметку

Кому помогает "Яблонька":

- семьям с детьми-инвалидами,

- матерям-одиночкам,

- семьям беженцев и переселенцев,

- малообеспеченным и нуждающимся семьям,

- многодетным семьям.

Контакт

Центр "Яблонька": Калининград, Полоцкая улица, 26, тел. (4012) 64-57-27.